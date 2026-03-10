Кто может оставить себе обломки метеоритов и сколько они стоят: ответ экспертов

В частности, если метеорит вызывает пожар, то ущерб должна покрыть страховка.

После падения метеорита многих интересует вопрос, кто может оставить части этого камня себе и сколько они стоят. Как пишет SWR, часто такие находки могут оставить себе те, кто их нашел, при условии, что они упали на их территорию или на общественный участок.

Как отметил руководитель Музея метеоритов в Обервезеле (Германия) Стефан Декер, их стоимость может составлять от одного до 5000 евро за грамм. Все зависит от состава, состояния и того, насколько свежа эта находка.

Покрывает ли страховка ущерб от падения метеорита?

В издании рассказывают, что все зависит от заключенного страхового договора. Обычно ущерб от обломков не покрывается ни страховкой жилого дома, ни страховкой домашнего имущества. По информации Общей ассоциации немецкой страховой отрасли, единого регулирования в отношении падения метеоритов в страховке жилого дома и домашнего имущества не существует.

Однако если метеорит вызывает пожар, то ущерб должен быть покрыт страховкой, ведь это обычно включено в страхование жилых зданий или домашнего имущества. Как говорят в Собзе страховщиков, причина - метеорит - не имеет значения, однако важно, застрахован ли риск "пожара" и/или "взрыва".

"Некоторые страховщики используют в страховых условиях пункт о том, что беспилотные летательные аппараты также застрахованы. Однако это не касается метеоритов. Согласно Союзу страховщиков, метеорит является природным камнем и юридически не является летающим объектом. Часто решающим является вопрос, является ли объект искусственным, как, например, спутник или дрон, или природным, как камень", - подчеркнули в SWR.

