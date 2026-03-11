Как ВСУ вытеснили россиян из Днепропетровской области: в ISW раскрыли победную тактику

ВСУ смогли проникнуть на российские позиции благодаря плохим погодным условиям и подавлению российской обороны с помощью беспилотников.

Контрнаступление украинских Сил обороны в направлениях Гуляйполе и Александровки в конце 2025 и в начале 2026 года позволило вытеснить российские войска из Днепропетровской области и подорвать подготовку России к весеннему наступлению. Аналитики Института изучения войны раскрыли тактику, с помощью которой украинские войска добились этих успехов.

Как отмечают аналитики, по всей видимости, ВСУ смогли быстро продвинуться на Александровском направлении после проникновения на рассредоточенные российские позиции в плохих погодных условиях и подавления российской обороны с помощью беспилотников.

"Снежная и туманная погода, вероятно, препятствовала операциям российских беспилотников, таким как воздушная разведка и удары, из-за плохой видимости", - пишут аналитики.

Кроме того, командующий украинскими воздушно-десантными войсками генерал-майор Олег Апостол заявил, что Генеральный штаб Украины выбрал передовой сектор, где у российских сил не было значительных скоплений живой силы, что, вероятно, позволило украинским силам проникнуть на позиции.

"В декабре 2025 года ISW оценила, что у России недостаточно живой силы и техники для одновременной обороны и развития наступления вдоль направлений Гуляйполе и Александровка, и ей потребуется либо сократить зону ответственности, либо выделить дополнительные ресурсы на эти направления. Украинские силы – как пехотные, так и механизированные подразделения – по-видимому, воспользовались пробелами в российской обороне, усугубленными снижением активности российских беспилотников в условиях плохой погоды", - считают аналитики.

Кроме того, продвижению ВСУ в Днепропетровской области также способствовала блокировка компанией SpaceX связи Starlink для России.

Украинские воздушно-десантные войска сообщили, что это еще больше ухудшило ситуационную осведомленность России и осложнило российское командование и управление на Александровском направлении.

Кроме того, украинские силы, возможно, также применили свою улучшенную тактику охоты на российских операторов беспилотников с других направлений фронта.

"После блокировки Starlink российские силы перешли к менее эффективным технологическим решениям, что позволило украинским силам более эффективно уничтожать российские системы связи и выслеживать российских операторов беспилотников и стартовые площадки беспилотников", - отмечают аналитики.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко рассказал, что ВСУ удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области.

По его словам, осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два – зачистить.

Также глава украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отмечал, что РФ перебрасывает некоторые свои подразделения с приоритетного для них Покровского направления в район Гуляйполя из-за успешных наступательных действий Сил обороны Украины.

