Ученый объяснил, какие продукты вредят домашней птице.

Куры-несушки способны давать до 280–300 яиц в год, однако для этого им необходимо правильное питание. Главный научный сотрудник Государственной опытной станции птицеводства Института животноводства НААН, доктор сельскохозяйственных наук Олег Катеринич рассказал в комментарии УНИАН, что категорически нельзя давать курам и чем лучше их подкармливать.

Что ядовито для кур – чем их не следует кормить

Специалист отмечает, что категорически нельзя давать курам комбикорм или другие продукты с запахом плесени. Такой запах свидетельствует о наличии микотоксинов – токсичных веществ, которые могут вызвать отравление птицы и снижение яйценоскости.

Также нежелательно использовать комбикорм, который собрался комками. Как пояснил Катеринич, "Наличие комков свидетельствует о том, что в этот корм попала влага, и из-за этого он мог испортиться". В таком случае его лучше утилизировать, ведь качественный комбикорм должен быть сухим.

Отдельно эксперт обратил внимание на условия хранения корма. Комбикорм можно хранить в сухом месте не дольше трех месяцев, поскольку в его составе есть не только белок (примерно 16%), но и жиры и витамины, которые со временем могут портиться или разрушаться.

Какое зерно нельзя давать курам

Говоря о зерне, ученый отметил, что курам подходят практически любые культуры, которые выращивают в Украине. Однако давать птице зерно с плесенью категорически нельзя, ведь оно может вызвать отравление и ухудшить яйценоскость.

Какую траву нельзя давать курам

Что касается зеленых кормов, то, по словам специалиста, курам также можно давать почти все виды травянистых растений. В то же время траву не стоит давать в большом количестве, поскольку она содержит много клетчатки, которая в избытке может сдерживать яйценоскость.

Специалист объяснил, что если использовать измельченную траву (так называемую зеленую массу) в качестве дополнения к комбикорму, то ее количество должно составлять до 30 граммов на одну курицу в сутки.

При этом ученый советует обратить внимание на одну полезную добавку:

"Если вы хотите, чтобы яйцо имело более выраженный желтый цвет и немного лучшие вкусовые качества, то в таком случае в рацион несушек можно добавить люцерну".

Она содержит каротин – провитамин витамина А, а также дополнительное количество протеина, необходимого для формирования яиц. По словам Катеринича, такая добавка может улучшить цвет желтка и несколько повысить вкусовые качества яиц.

Что смертельно для кур со стола

Отдельно эксперт предостерег от кормления кур продуктами с человеческого стола. В частности, несушкам не следует давать блюда с майонезом или кетчупом, а также заплесневелый хлеб. Такие продукты могут вызвать расстройство пищеварения и снижение яйценоскости, а в сложных случаях даже привести к гибели птицы.

Как отметил ученый, лечить кур в таких ситуациях бывает сложно, ведь ветеринарных специалистов, работающих именно с птицей, немного.

Чем кормить кур-несушек, чтобы они хорошо неслись

По словам ученого, владельцам высокопродуктивных несушек следует прежде всего обеспечить их полноценным комбикормом. Эта смесь содержит все необходимые питательные вещества, поэтому дополнительные продукты, кроме воды, в основном не являются обязательными и только увеличивают расходы.

Теперь, когда мы разобрались с тем, что можно и что нельзя давать курам-несушкам, следует уточнить, какие добавки обеспечат их всеми необходимыми питательными веществами и помогут увеличить несучесть.

Так, для улучшения рациона эксперт советует добавлять в корм пророщенное зерно:

"Для этого подходят, в частности, пшеница, овес и ячмень – это зерно следует залить водой в теплом помещении, и через 2-3 дня оно прорастет".

Именно в это время, по словам специалиста, в зерне содержится больше всего полезных веществ – в частности витаминов и аминокислот. К тому же проращивание повышает содержание витамина Е, который часто называют витамином размножения.

Поэтому пророщенные зерновые особенно рекомендуют добавлять в рацион несушек весной. Такая добавка может способствовать увеличению количества яиц и росту доли тех из них, которые будут оплодотворены.

Специалист подчеркивает, что для хорошей яйценоскости курам необходимо достаточное количество протеина. Одной несушке в сутки требуется до 20 граммов этого питательного вещества. В то же время превышать норму не стоит, ведь избыток протеина может привести к ожирению птицы и снижению яйценоскости.

Кроме белка, в рационе кур должны быть жиры, клетчатка, кальций и фосфор – все эти вещества обычно содержатся в качественном комбикорме. Но если вместо него используются отдельные добавки, следует помнить важный момент, который акцентировал ученый:

"Нет смысла давать несушкам кальций без фосфора – в таком случае скорлупа их яиц будет тонкой, и количество яиц уменьшится".

Можно ли кормить кур вареной кашей

Что касается вареной каши, то, по словам эксперта, если куры получают полноценный комбикорм, давать ее нет необходимости. Однако небольшое количество каши можно отдать птице, если она осталась после приготовления пищи.

В то же время Катеринич предупреждает, что избыток каши может привести к тому, что куры начнут набирать жир и хуже нестись. Поэтому ее количество должно быть очень умеренным. "На 10 несушек нужно примерно полтора килограмма комбикорма и дополнительно можно дать около 20 граммов вареной каши, предварительно перемешав ее с кормом", – подытожил он.

справка Олег Катеринич Доктор сельскохозяйственных наук Соавтор новых селекционных достижений, утвержденных Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, методических рекомендаций и учебных пособий, сборников нормативно-правовых актов по племенному делу в птицеводстве; модельных инвестиционных проектов производства продукции птицеводства; модельных инвестиционных проектов создания малых ферм по производству продукции птицеводства в условиях Донецкой и Луганской областей и т.д.

