Огурцы очень быстро прорастают при правильных условиях.

Уже пора заниматься рассадой, чтобы успеть вовремя пересадить в грунт ряд культур, в частности, помидоры и перец. Также некоторые огородники сеют рассаду огурцов, но это делать не обязательно – эти овощи в Украине отлично успевают вырасти и из зерен.

Но есть один общий "ритуал" перед высеванием всех этих культур – посевной материал нужно замачивать, чтобы избавить его от бактерий и грибков, а также ускорить процесс проращивания. УНИАН решил разобраться, в чем замочить семена, чтобы быстрее проросли перед посадкой в контейнеры для рассады или в открытый грунт.

В чем замочить семена помидор перед посадкой

Сначала необходимо обеззаразить зерна – это помогает защитить будущие растения от некоторых грибков и бактерий. Один из самых простых способов – обработка марганцовкой.

Вот как замочить семена помидоров правильно:

Разложите зерна на ватные диски, марлю или натуральную ткань.

В воде растворите небольшое количество марганцовки (жидкость должна быть розовой).

Сделайте раствор и оставьте в нем посевной материал приблизительно на полчаса.

Потом зерна нужно промыть чистой теплой водой.

Как замочить семена перца на рассаду

Зерна этой культуры также можно обеззаразить перед посадкой раствором марганцовки, как и семена помидоров.

Есть еще такой способ укрепления семян перца:

Смешайте полстакана теплой воды с половиной стакана сока, выжатого из алоэ.

Уложите посевной материал в емкость и оставьте на 12 часов.

Алоэ действует как биостимулятор и повышает устойчивость растений к разным заболеваниям.

Как замочить семена огурцов перед посадкой

Перед тем, как сеять огурцы на рассаду, их зерна обрабатывают перекисью водорода. Это аптечное средство обеззараживает посевной материал, насыщает его кислородом, ускоряет прорастание и повышает всхожесть.

Вот как замочить семена огурцов в перекиси водорода правильно:

Возьмите 1 столовую ложку перекиси (3%).

Стакан теплой воды.

Уложите зерна на ткань, марлю или ватные диски.

Влейте приготовленную смесь.

Замочить все нужно на 15-20 минут, а потом достать и промыть теплой водой.

После этого зерна готовы к проращиванию.

В чем замочить семена, чтобы быстрее проросли перец, огурцы и помидоры

Зерна этих культур замачивают в воде, температура которой должна быть около 22-25 градусов.

Вот что нужно сделать, чтобы посевной материал быстрее дал ростки:

Разложите огурцы на ткани.

Увлажните ткань и уложите в тарелку или контейнер, а потом на нее разложите зерна. Посевной материал не должны быть в воде – важно, чтобы он имел доступ к воздуху.

Необходимо поставить емкость в теплое место и периодически увлажнять ткань.

Огурцы могут прорасти уже через 1-2 дня, а помидоры - через 2-4. Дольше пробиваются ростки перца – приблизительно от 3 до 5 дней.

Зерна можно высаживать в емкости для рассады, когда ростки будут длиной около 2-3 миллиметров.

