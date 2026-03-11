'Как бриллиант в короне': Попович рассказал о ценности пораженного завода в Брянске

Отметил, что "Кремний Эл" производит электронику для различных типов ракет, в том числе "Искандеров".

История с нанесением ударов по российскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл" – это как рассказ о "бриллианте в короне" среди последних новостей об ударах по вражеской территории. Об этом сказал в эфире Radio NV военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, россияне говорят о применении Украиной 10 ракет, которые атаковали завод, и что он разрушен до основания.

"Очень удачный удар. И то, что это документировалось нашими беспилотниками, которые были над местом события, свидетельствует о том, что российской ПВО в этом месте нет", - подчеркнул он.

По его словам, это предприятие очень ценно для врага, потому что оно производит электронику для различных типов ракет, в том числе "Искандеров". При этом он подчеркнул, что Украина наносит поражение по важным предприятиям РФ, которые работают на войну с Украиной.

Удары по заводу микроэлектроники в Брянске - подробности

Как сообщал УНИАН, 10 марта Силы обороны Украины нанесли удар по российскому Брянскому предприятию по производству систем управления для всех видов ракет, которые Россия имеет в своем арсенале.

В Генштабе ВСУ рассказали, что российский завод микроэлектроники "Кремний Эл", который производил системы управления всех видов ракет России, был поражен крылатыми ракетами Storm Shadow.

Речь шла о том, что "Кремний Эл" - это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер".

