РФ хочет полной отмены энергетических санкций на фоне войны на Ближнем Востоке, - Зеленский

По словам президента, Россия рассчитывает, что война на Ближнем Востоке и в регионе Залива затянется.

Российская Федерация намерена поднимать вопрос полной отмены санкций в отношении энергетики. Россия стремится получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.

В частности, проводится детальный анализ имеющихся данных о намерениях российского руководства воспользоваться ситуацией вокруг Ирана и возможным затягиванием американской военной операции.

Намерения РФ извлечь выгоду из войны в Персидском заливе

"Фактически именно это сейчас является основным расчетом России - усилить риски длительной войны на Ближнем Востоке и в регионе Залива, чтобы максимально ослабить давление мира на Россию за войну против Украины, выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ. Есть данные о намерениях россиян говорить о полной отмене санкций в отношении энергетики", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, в Украине определяются меры для противодействия намерениям россиян. Также украинская власть будет информировать партнеров.

Поручение Зеленского разведчикам

"Поручил разведке работать более активно в отношении российского военного производства", - отметил Зеленский.

Как подчеркнул президент, нужно и в дальнейшем ограничивать потенциал российской агрессии, несмотря на геополитические вызовы в мире.

О российских потерях в войне против Украины

Зеленский сообщил, что украинская разведка получила важные документы о российской оценке их потерь на поле боя. В частности, зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно из 100% потерь - 62% убитых и 38% раненых.

"Сами россияне в закрытых официальных докладах указывают уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Имеем основания считать, что данные об этом уровне потерь занижены", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, ГУР получило обновленные данные о сотрудничестве между Россией и Северной Кореей.

Цены на нефть - что известно

Как сообщал УНИАН, в связи с войной США и Израиля против Ирана в мире резко растут цены на нефть.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить некоторые санкции, связанные с нефтью, с целью снижения цен. Трамп допускает, что, возможно, в будущем санкции больше не придется вводить.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает Европейский Союз отменить санкции против российской энергетики.

Он считает, что "серьезной угрозой" для Венгрии и Словакии является не только война на Ближнем Востоке, но и "украинская нефтяная блокада, введенная Зеленским".

