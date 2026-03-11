Можно ли есть потемневший авокадо: эксперты рассказали, когда фрукт следует выбросить

Потемнение авокадо не всегда свидетельствует о том, что продукт испорчен.

Авокадо, которое после разрезания потемнело, не всегда означает, что продукт испортился. В большинстве случаев это естественный процесс, который влияет только на внешний вид и вкус фрукта, пишет martha stewart.

Почему авокадо темнеет

По словам сертифицированного специалиста по пищевым продуктам Джессики Гевин, потемнение авокадо вызывает естественная химическая реакция. В мякоти фрукта содержится фермент полифенолоксидаза. Когда плод разрезают, этот фермент контактирует с кислородом, что запускает процесс так называемого ферментативного потемнения.

"Фермент ускоряет реакцию, во время которой эти соединения превращаются в новые молекулы и образуют коричневый пигмент под названием меланин. Именно поэтому ярко-зеленая мякоть постепенно темнеет после разрезания или измельчения", – пояснила Гевин.

Подобный процесс характерен и для других продуктов, в частности яблок, бананов, картофеля.

Безопасно ли есть потемневший авокадо

По словам Гевин, вполне нормально увидеть коричневые пятна или полосы в мякоти авокадо, ведь контакт с кислородом, а иногда и незначительные повреждения приводят к тому, что зеленый цвет меняется на коричневый. Окисление больше влияет на внешний вид авокадо, чем на его безопасность для потребления.

Впрочем, говорит она, потемнение может создавать легкую горчинку во вкусе, которая может некоторым не нравиться. Такое авокадо, по словам эксперта, не полностью теряет свою питательную ценность.

"Большинство ключевых питательных веществ авокадо – таких, как полезные для сердца мононенасыщенные жиры, клетчатка, калий и витамины E, K и B6 – в основном сохраняются на ранних стадиях потемнения", – говорит Гевин.

Когда нужно выбросить авокадо

Существует несколько ключевых отличий между безопасным потемнением и настоящей порчей, на которые стоит обращать внимание. Чтобы определить, оставить авокадо или лучше его выбросить, сначала оцените цвет. Безопасное потемнение обычно имеет светло- или средне-коричневый оттенок, пояснила эксперт по безопасности и качеству пищевых продуктов Герминех Галстиан. Порченный авокадо, наоборот, имеет очень темный коричневый, серый или черный цвет.

"Попробуйте соскоблить немного коричневой мякоти. Если под ней мякоть зеленая, то, вероятно, это безопасное потемнение", – советует она.

После этого стоит проверить текстуру. Мякоть должна быть кремовой и немного плотной, как у обычного авокадо. Если она скользкая, волокнистая, слишком мягкая или водянистая, продукт, скорее всего, испорчен.

Кроме текстуры, важно обратить внимание на запах. По словам Галстиан, авокадо должно иметь характерный, слегка ореховый аромат.

"Кислый, прогорклый или любой другой неприятный запах может свидетельствовать о порче", – добавила она.

Как замедлить потемнение авокадо

Если вы разрезали авокадо и не планируете сразу использовать вторую половину, воспользуйтесь несколькими советами, чтобы замедлить процесс потемнения.

Во-первых, после разрезания оставьте косточку, советует Галстиан. Она уменьшает площадь поверхности, которая контактирует с кислородом, что помогает предотвратить потемнение под ней.

Также можно сбрызнуть мякоть соком лимона или лайма.

"Кислота в этих соках уменьшает химические реакции, которые происходят, когда фермент авокадо контактирует с кислородом", – пояснила Галстиан.

Храните авокадо срезом вниз в контейнере или плотно заверните его в пищевую пленку или фольгу. Гэвин также советует смазать срез небольшим количеством оливкового масла и положить авокадо срезом вниз на слегка смазанную маслом тарелку, чтобы создать барьер между фруктом и воздухом.

После этого авокадо следует поставить в холодильник. Низкая температура замедляет химические реакции, которые вызывают потемнение.

Ранее УНИАН писал, как правильно хранить авокадо. Отмечалось, что самая распространенная ошибка - класть его в холодильник, как только принесли из магазина. Фермер Дарин Миллер рассказал, что хранение авокадо в холодильнике может привести к неравномерному созреванию, поэтому советует оставлять твердые плоды на столе и ежедневно их проверять.

