Как правильно варить пасту: шеф-повара назвали самую распространенную ошибку при приготовлении

Правильно приготовленная паста не только вкуснее, но и полезнее.

Самой распространенной ошибкой, которую допускают при приготовлении пасты, является ее переваривание. По словам шеф-поваров, это не только ухудшает текстуру, но и влияет на то, как блюдо сочетается с соусом и как его усваивает организм. Об этом пишет EatingWell в статье, содержание которой проверила диетолог и дипломированный врач Эмили Лахтрупп.

Кулинарные эксперты, среди которых телеведущая и шеф-повар Джада Де Лаурентис и ресторатор и повар сети Food Network Адам Собел, подчеркнули, что идеальная паста должна быть приготовлена до состояния, когда она остается еще немного упругой.

"Идеальная паста должна иметь легкую упругость. Многие люди, приезжая в Италию, удивляются, что итальянцы готовят пасту более твердой", – говорит Лаурентис.

В статье говорится, что переваривание пасты не только делает ее слишком мягкой, но и влияет на то, как она сочетается с соусом и как ее переваривает организм.

"Переваренная паста – это настоящее святотатство. Она становится вялой, теряет упругость и впитывает больше воды, чем соуса. Когда крахмал разрушается, паста уже не может удерживать соус, и тот просто соскальзывает. В результате получается пресная, водянистая еда, где паста и соус как будто существуют отдельно", – говорит ресторатор Собел.

Лаурентис согласилась с ролью соуса и добавила, что твердая паста полезнее, чем переваренная. Мол, она по-другому переваривается и дольше обеспечивает чувство сытости.

Это объясняется тем, что слегка недоваренная паста имеет более низкий гликемический индекс, чем переваренная: крахмал в переваренной менее желатинизирован, поэтому организму требуется больше усилий, чтобы ее переварить.

Как не переварить пасту

Избежать этой ошибки очень легко. И Лаурентис, и Собел советуют пробовать пасту за минуту-две до времени, когда она должна быть готова в соответствии с рекомендациями, указанными на упаковке.

"Я люблю снимать пасту с огня, когда она еще немного твердая внутри, потому что она продолжает готовиться на сковороде вместе с соусом", – говорит Лаурентис и советует настраивать таймер, чтобы точно знать, когда проверять готовность.

Другие ошибки при приготовлении пасты

Переваривание пасты – не единственная проблема, которая может испортить блюдо. Президент компании Pasta Rummo Антонио Руммо говорит, что люди часто используют слишком мало воды для варки.

"Если воды недостаточно, паста становится липкой, потому что природный крахмал не разбавляется должным образом, и она начинает слипаться", - пояснил он.

Среди других распространенных ошибок - добавление пасты в воду, которая еще не закипела. Это приводит к неравномерному приготовлению и увеличивает время варки. Также при добавлении масла в воду паста будет отталкивать соус.

Еще одна особенно неприятная для шеф-поваров ошибка – ломать длинную пасту, например спагетти или фетучини.

"Может показаться, что в этом нет ничего страшного, но это полностью меняет текстуру и сам опыт потребления. Длинную пасту нужно накручивать на вилку – это часть красоты и ритма блюда. Когда вы ее ломаете, исчезает эта элегантность, а соус уже не покрывает ее равномерно", - рассказал основатель Gourmet Sauces Энтони Костелла.

Ранее УНИАН писал, как приготовить вкусный рассыпчатый рис. Эксперт по вопросам питания и диетологии Сара Хаас подчеркнула, что нельзя игнорировать промывание рисовой крупы перед варкой, чтобы не только очистить ее от примесей и грязи, но и вымыть лишний крахмал. Это решающий шаг, чтобы предотвратить слипание зерен и обеспечить идеальную текстуру риса.

