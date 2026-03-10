Россия не должна вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке, - Хегсет

В США считают, что Путин должен сосредоточиться на окончании войны в Украине.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Россия не должна вмешиваться в войну Америки и Израиля против Ирана. Об этом он сказал на следующий день после того, как президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, передает New York Post.

"Я не участвовал в нем, но те, кто участвовал, сказали, что это был решительный разговор, который, надеемся, подтвердил возможность достижения мира в России и Украине, а также признание того, что они не должны вмешиваться в этот конфликт", - отметил Хегсет.

Во время пресс-конференции в Южной Флориде Трамп заявлял, что хотя Путин "хочет быть полезным" в прекращении войны с Ираном, он сказал ему: "Вы можете быть более полезным, прекратив войну в Украине".

Видео дня

В издании напомнили, что Иран и Россия уже давно являются близкими союзниками, поскольку Тегеран поставляет Москве "Шахеды", которые вызывают хаос и страдания гражданским украинцам с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

В то же время Россия воздержалась от каких-либо прямых и публичных шагов против США в отношении кампании в Иране.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее Пит Хегсет заявил, что Иран проигрывает, а также анонсировал самые интенсивные удары от США. Он отметил, что за последние 24 часа Иран запустил наименьшее количество ракет из тех, которые он способен применить.

"Сегодня (10 марта) снова будет наш самый интенсивный день ударов. Больше всего истребителей, больше всего бомбардировщиков, больше всего ударов. Разведданные стали точнее и лучше, чем когда-либо", - добавил Хегсет.

В то же время аналитики рассказали, что Иран применяет ракеты иначе, чем все ожидали. Эксперты считают, что иранские силы могут пытаться сохранить остатки своего ракетного потенциала, используя более рассредоточенную стратегию.

"Пока сложно сказать, является ли осторожность в применении вооружения частью стратегии Тегерана или результатом потерь после американских и израильских ударов. По данным иранских государственных СМИ, по состоянию на 5 марта Иран выпустил около 500 баллистических и крылатых ракет и запустил примерно 2000 дронов", - отмечает издание Business Insider.

