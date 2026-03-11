Евро продолжает дорожать: свежий курс валют в Украине 11 марта

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,68 грн, а евро – 50,73 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 11 марта, остался на прежнем уровне и составляет 44,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,68 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,73 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,08 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,92 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,50 грн/евро, а курс продажи - 51,30 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 11 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

В отношении евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,04 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 33 копейки.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что в Украине резко вырос спрос на иностранную валюту среди населения, в частности на наличные доллары и евро. Среднесуточные объемы покупки наличной валюты выросли на 38% – до 103,6 млн долларов, что стало максимумом за последние 14 недель.

