Мощное землетрясение сотрясло Италию: просыпается опасный вулкан

Ученые прогнозируют, что если Кампи Флегрей начнет извержение, то в 1500 километрах от Неаполя жизнь замерзнет.

Мощное землетрясение магнитудой 6,0 сотрясло регион Неаполя в ночь на 10 марта. Эпицентр подземных толчков, как сообщает агентство ANSA, зафиксировали непосредственно в районе кальдеры супервулкана Кампи Флегрей (Флегрейские поля). Подробно о том, чем грозит Европе извержение супервулкана, разобрал в своем материале портал TwojaPogoda.

В статье приводится апокалиптический прогноз ученых на случай извержения Кампи Флегрей, ведь тогда Европа погрузится в темноту. Горячий газ с температурой 800 градусов уничтожит все живое в радиусе 13 километров. Скорость пирокластических потоков достигнет 100 км/ч, а пепел поднимется на 30 километров вверх. Солнце исчезнет и наступит "вулканическая зима". Температура на континенте упадет на несколько градусов.

Эффект домино: цунами и голод в Европе

Катастрофа не ограничится только Италией. Извержение спровоцирует гигантское цунами, волны которого высотой с 10-этажный дом, ударят по побережью Средиземного моря. Порты исчезнут, а прибрежные города затопит на километры вглубь суши.

Ветры понесут миллиарды тонн пыли на север и восток. Польша, Германия и Франция останутся без воздушной логистики, потому что самолеты не рискнут подниматься в небо. На автомагистралях также будет нулевая видимость. Двигатели внутреннего сгорания будут забиваться токсичной пылью.

Солнце не пробьется сквозь облака как минимум трое суток, и это будет сюрреалистический пейзаж. Люди будут страдать от болезней дыхательных путей. Больницы заполнят пациенты с приступами астмы и отравлениями фтором.

Экономика потеряет миллиарды евро, ведь сельское хозяйство потерпит крах. Теплицы обрушатся под весом пыли, скот будет голодать. Урожайность упадет на треть из-за истощения почвы и отсутствия фотосинтеза. Европа столкнется с продовольственным кризисом, которого не видела десятилетиями.

Ученые отмечают, что Кампи Флегрей способен выбросить более 1000 кубических километров магмы. Это в тысячи раз больше обычного извержения. Последствия будут сопоставимы с ударом гигантского метеорита. Ученые не называют точную дату взрыва, однако этот сценарий вполне реалистичен.

Последние новости о землетрясениях

Мы уже сообщали, что в городе Мукачево Закарпатской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 1,7 балла по шкале Рихтера на глубине 7 километров. Согласно классификации, данное землетрясение относится к категории неощутимых.

В феврале в акватории Черного моря вблизи Краснодарского края и Крыма произошли два землетрясения. Капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко подчеркнул, что подобные явления могут существенно повлиять на боеспособность флота оккупантов РФ.

Из-за февральских землетрясений сейсмологи провели специальную работу по изучению сейсмической активности на украинских АЭС. Однако в отношении Запорожской атомной электростанции они не могут быть уверены в ее безопасности.

