11 марта принято поздравлять сантехников и встречать перелетных птиц.

В одиннадцатый день марта в мире проводится профессиональное торжество, посвященное незаменимой для современных городов профессии. У православных верующих проводится сегодня праздник в честь известного Иерусалимского святого, а украинские народные приметы призывают к хорошему обращению с птицами.

Какой сегодня праздник в мире

11 марта - это День пандемии COVID-19. Это не праздник, а годовщина события, затронувшего всю планету. Именно в эту дату 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную пандемию, после чего по всей планете ввели строгие карантинные ограничения.

Также установлено профессиональное торжество в эту дату - Всемирный день сантехника, специалиста по устранению проблем в водопроводной системе. Хорошие профессионалы в этой области ценятся на вес золота, поэтому для чествования их труда установлено отдельное событие.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День инструментов, День мусульманской культуры, День развенчания фейков и День сертифицированного диетолога.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране 11 марта будет обычной средой, поскольку никакие важные события на эту дату не установлены. Однако украинцы могут узнать о народных обычаях дня или ознакомиться с тем, какой сегодня церковный праздник - возможно вас заинтересуют его православные верования.

Какой сегодня праздник церковный

После перехода на новый календарь в сегодняшнюю дату начали чествовать патриарха Софрония Иерусалимского, затворника Софрония Киево-Печерского и мученика Пиония Смирнского.

В староцерковном стиле праздник 11 марта считается днем памяти святого Порфирия Газского, помощника в исцелении тяжких заболеваний.

Какой сегодня праздник в народе

Погодные приметы сегодняшнего дня советуют понаблюдать за ветром:

если дует с юга, то грядет потепление;

синица поет - к оттепели;

если на ольхе уже набухли почки, то морозов больше не будет;

прогремел гром - к неурожаю.

Народный праздник сегодня в Украине считается удачным для наблюдения за птицами. Если над головой пролетит аист или журавель, то в доме будет благополучие, а если скворец залетит в сад, то ожидается хороший урожай. Наши предки подкармливали пернатых и пекли коржики в форме соловьев.

Что нельзя делать сегодня

Поскольку праздник сегодня посвящается птицам, запрещено их обижать, прогонять или устраивать охоту. Нельзя жаловаться на судьбу и завидовать другим, иначе проблемы лишь усугубятся. Также есть примета на неудачу - не стоит приходить в гости с пустыми руками, а лучше принести хозяевам хоть какое-то угощение.

