'Самолет Судного дня' США совершил тайные маневры над Калифорнией

Жители Центральной долины в американском штате Калифорния 8 марта заметили большой военный самолет без привычных опознавательных знаков, который летел на низкой высоте и в течение длительного времени кружил над регионом.

Впоследствии выяснилось, что это был стратегический самолет Boeing E-6B Mercury, известный как "самолет Судного дня", который используется Военно-морскими силами США для управления ядерными силами, передает Fox 26 News.

Почти два часа над аэропортом

По словам очевидцев, самолет почти два часа совершал полеты над регионом и имитировал посадку в Международный аэропорт Фресно Йосемити в городе Фресно.

На борту не было заметных надписей, кроме характерного символа ВМС США – белой пятиугольной звезды в темно-синем круге с красно-белыми полосами.

Генерал-майор ВВС США в отставке Клей Гаррисон объяснил, что этот самолет выполняет роль воздушного командного центра для всей ядерной триады США.

По его словам, Boeing E-6B Mercury может управлять стратегическими бомбардировщиками, межконтинентальными ракетами и подводными лодками с баллистическими ракетами.

Самолет также служит коммуникационным ретранслятором и способен поддерживать связь между военным руководством даже в случае уничтожения наземных командных пунктов.

Защита от электромагнитного импульса

Одна из ключевых особенностей самолета – его защита от электромагнитного импульса (ЭМИ), что позволяет ему работать даже после ядерного взрыва.

Его миссия заключается в обеспечении непрерывного управления ядерными силами для президента США, министра обороны и Стратегического командования США.

Где базируются такие самолеты

Самолеты этого типа развертываются с основной базы на авиабазе Тинкер в штате Оклахома.

Также они могут использовать передовые базы, в частности:

  • авиабаза Трэвисс в Калифорнии;
  • авиабаза Оффатт в штате Небраска;
  • военно-морская авиабаза Патаксент-Ривер в штате Мэриленд.

В составе ВМС США такие самолеты эксплуатируют две оперативные эскадрильи – "Железные люди" (VQ-3) и "Тени" (VQ-4).

Появление самолета над Центральной долиной могло быть частью учебного полета или тренировки экипажа, однако официальных объяснений по поводу этой миссии пока не обнародовано.

Украина готова производить ракеты для сбивания баллистики: Зеленский назвал единственное препятствие
Саудовская Аравия готовит "крупную сделку" по закупке украинского оружия, - Kyiv Independent
Российское оружие "в пролете": МиГ-29 оснастили китайскими гиперзвуковыми ракетами (фото)
Австралия развернет в Персидском заливе самолет-разведчик для защиты неба, - СМИ
Иран применяет ракеты иначе, чем все ожидали: аналитики объяснили, что это означает

Другие полеты самолета

Как сообщал УНИАН, недавно американский военный самолет E-6B Mercury, известный как "самолет Судного дня", совершил "необычный" полет вблизи Гренландии. Об этом сообщили ВМС США, подтвердив его развертывание на космической базе Питуффик.

По официальной информации, миссия является частью "обычных операций" и учений с атомными подводными лодками в Тихом и Атлантическом океанах. "Военно-морские стратегические силы проводят глобальные операции в координации с союзниками даже на Крайнем Севере", – отметил представитель Подводных сил США Джейсон Фишер.

