'Самолет Судного дня' США совершил тайные маневры над Калифорнией

Стратегический самолет Boeing E-6B Mercury почти два часа выполнял полеты и имитацию посадки над Центральной долиной Калифорнии.

Жители Центральной долины в американском штате Калифорния 8 марта заметили большой военный самолет без привычных опознавательных знаков, который летел на низкой высоте и в течение длительного времени кружил над регионом.

Впоследствии выяснилось, что это был стратегический самолет Boeing E-6B Mercury, известный как "самолет Судного дня", который используется Военно-морскими силами США для управления ядерными силами, передает Fox 26 News.

Почти два часа над аэропортом

По словам очевидцев, самолет почти два часа совершал полеты над регионом и имитировал посадку в Международный аэропорт Фресно Йосемити в городе Фресно.

На борту не было заметных надписей, кроме характерного символа ВМС США – белой пятиугольной звезды в темно-синем круге с красно-белыми полосами.

Генерал-майор ВВС США в отставке Клей Гаррисон объяснил, что этот самолет выполняет роль воздушного командного центра для всей ядерной триады США.

По его словам, Boeing E-6B Mercury может управлять стратегическими бомбардировщиками, межконтинентальными ракетами и подводными лодками с баллистическими ракетами.

Самолет также служит коммуникационным ретранслятором и способен поддерживать связь между военным руководством даже в случае уничтожения наземных командных пунктов.

Защита от электромагнитного импульса

Одна из ключевых особенностей самолета – его защита от электромагнитного импульса (ЭМИ), что позволяет ему работать даже после ядерного взрыва.

Его миссия заключается в обеспечении непрерывного управления ядерными силами для президента США, министра обороны и Стратегического командования США.

Где базируются такие самолеты

Самолеты этого типа развертываются с основной базы на авиабазе Тинкер в штате Оклахома.

Также они могут использовать передовые базы, в частности:

авиабаза Трэвисс в Калифорнии;

авиабаза Оффатт в штате Небраска;

военно-морская авиабаза Патаксент-Ривер в штате Мэриленд.

В составе ВМС США такие самолеты эксплуатируют две оперативные эскадрильи – "Железные люди" (VQ-3) и "Тени" (VQ-4).

Появление самолета над Центральной долиной могло быть частью учебного полета или тренировки экипажа, однако официальных объяснений по поводу этой миссии пока не обнародовано.

Другие полеты самолета

Как сообщал УНИАН, недавно американский военный самолет E-6B Mercury, известный как "самолет Судного дня", совершил "необычный" полет вблизи Гренландии. Об этом сообщили ВМС США, подтвердив его развертывание на космической базе Питуффик.

По официальной информации, миссия является частью "обычных операций" и учений с атомными подводными лодками в Тихом и Атлантическом океанах. "Военно-морские стратегические силы проводят глобальные операции в координации с союзниками даже на Крайнем Севере", – отметил представитель Подводных сил США Джейсон Фишер.

