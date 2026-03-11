Таксист поделился советами, которые помогут сэкономить деньги.

Ежедневно тысячи людей ищут такси, чтобы добраться до нужного места, но не все знают, как сделать так, чтобы цена на такси упала и избежать неприятных сюрпризов во время поездки. Таксист "Bolt" и "Uklon" рассказал УНИАН, как погода и трафик влияют на тариф, можно ли договориться о цене напрямую с водителем и когда лучше заказывать такси, чтобы избежать лишних наценок.

Как рассчитывается стоимость проезда в такси

Таксист объяснил, от чего зависит тариф в такси – по его словам, стоимость поездки меняется в зависимости от погодных условий.

"Например, во время метели или сильного дождя тариф может вырасти в 0,5–2 раза в зависимости от агрегатора, и это изменение не всегда пропорционально реальному ухудшению условий. Даже небольшой дождь, особенно если это часы пик, может повысить коэффициент на 0,1-0,2", – говорит водитель.

Он добавил, что во время воздушной тревоги стоимость тоже растет, но GPS обычно не работает, и это создает дополнительные трудности, прежде всего для водителей, и они могут не хотеть выходить на линию, соответственно, машин становится меньше. Большинство приложений показывают водителю зоны повышенного спроса с помощью цветной шкалы - например, бордовый цвет сигнализирует, что тариф в этом районе может вырасти в три раза во время вышеперечисленных причин. И именно из-за некорректной работы GPS сложности возникают у всех участников ситуации - и у водителей, которые не видят маршрут, и у пассажиров, которых эти водители не могут найти по карте. Так что, несмотря на очевидную выгоду для таксистов ввиду повышенной стоимости поездки, все-таки вызвать машину в таких условиях может быть труднее, чем обычно.

Кроме того, в коротких поездках цена за км выше, чем в длинных, и водитель может отталкиваться от собственных предпочтений: сделать 5 коротких или 2 длинных за одну и ту же сумму.

Таксист рассказывает, что водители обычно ориентируются на время суток, когда речь идет о выборе заказа: "Вечером в спальных районах заказов мало, ведь большинство людей, наоборот, возвращается домой из центра, поэтому таксисты стараются ехать как раз в центр, чтобы "поймать" пассажиров. Утром ситуация противоположная: из-за пробок трудно быстро найти новый заказ там, поэтому водители "катаются" где-то неподалеку, чтобы подхватить заказ в центр. Кроме того, утром, так же как и вечером, всегда повышенный коэффициент. Поэтому утром из центра водителей будет мало, а ценник может быть довольно приличный".

Что дает рейтинг в такси и на что он влияет

Сотрудник службы такси объяснил, правда ли, что рейтинг влияет на то, как формируется цена за такси. По словам таксиста, если у пассажира низкий рейтинг, скорее всего он постоянно опаздывает, поэтому водитель теряет свое время и компенсация от сервиса (5 грн за минуту) не покрывает этот простой.

"Если же пассажир совсем не пришел, сервис компенсирует водителю 100 грн за заказ. Поэтому, если вечером такой человек заказывает такси, машину он может не дождаться", – добавил водитель.

Из собственного опыта мужчина знает, что водители будут остерегаться ехать на такой заказ, чтобы не потерять время до комендантского часа за простой. К тому же большинство заказов поздно вечером делают пьяные люди, а не все пьяные умеют себя нормально вести, поэтому вероятность, что этот вызов примут или примут быстро - низкая. Впрочем, на сумму заказа рейтинг все же не влияет.

Когда такси дешевле заказывать

По словам водителя, есть несколько способов, как можно снизить тариф на такси и заказать авто дешевле. Он советует избегать часов пиковых нагрузок и поездок поздно вечером, если вы хотите, чтобы поездка стоила дешевле, ведь после 22:00 цены часто растут в преддверии комендантского часа.

"Официальная версия сервисов, что на линии становится меньше водителей, но это неправда. На самом деле большинство водителей наоборот выходят в это время, зная о росте коэффициентов. Поэтому это больше решение сервисов", - говорит таксист.

Есть определенные самые востребованные часы, когда стоимость такси самая высокая:

с 06:00 до 09:30;

с 17:00 до 19:00;

после 22:00.

То есть, если вы хотите знать, когда такси дешевле заказывать, избегайте вышеперечисленных часовых промежутков, тогда вам удастся сэкономить на услугах такси.

Также водитель рассказал, что иногда пассажиры могут самостоятельно договориться с таксистом о поездке, не используя агрегатор.

"Если приложение показывает стоимость поездки, например, 1000 грн, водитель от этой суммы платит агрегатору примерно 27%, то есть фактически получает около 700 грн за вычетом расходов на топливо. Поэтому иногда пассажиры могут предлагать водителю договориться: например, отменить заказ или компенсировать штраф за отмену (около 100 грн, которые водитель должен заплатить приложению за отмену) и заплатить водителю лично 700 грн", - рассказал таксист.

Впрочем, по его словам, такие предложения случаются нечасто. Также, если водитель уже привез пассажира на точку, можно договориться о поездке обратно или в другой район по той же условной цене без оформления нового заказа в приложении.

Кроме того, водитель "Bolt" и "Uklon" дал несколько общих советов для безопасной и комфортной поездки для пассажиров:

избегать заказов в час пик, во время тревоги или близко к комендантскому часу;

заранее сообщать о дополнительных обстоятельствах: едете ли вы с ребенком, животным, большим багажом.

Второй пункт особенно важен – таксист предупредил, что водитель может отменить заказ, когда приедет и увидит реальное положение вещей. В таком случае агрегатор компенсирует ему отмену (примерно 100 грн), а вы будете ждать следующего авто.

Таксист объяснил, что, например, в случае с перевозкой ребенка, полицейские могут остановить авто и наложить штраф на водителя за отсутствие автокресла. В некоторых случаях пассажиры готовы возместить штраф, но в случае возникновения аварийной ситуации, ребенок может пострадать и виновными будут и водитель, и родители.

