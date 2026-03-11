Зеленский о помощи на Ближнем Востоке: у Украины есть карты, и теперь все это поняли

Президент отметил, что это "хорошее ощущение".

Обращение США именно к Украине с просьбой помочь в конфликте на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что у Киева "есть карты". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

Так, во время интервью ведущий спросил у Зеленского, что он чувствует в ситуации, когда ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина не имеет козырей, а теперь США обращаются за помощью именно к нашей стране, а не к Франции или Германии, а также отклонили предложение использовать британский авианосец.

Зеленский в ответ отметил, что это "хорошее ощущение".

"Это благодаря нашим солдатам, замечательным людям и многим производствам, которые мы увеличили с начала войны. Теперь у нас высокий уровень", - отметил он.

Он добавил, что это показывает всем, что Украина имеет "карты":

"У нас было, как у хорошего игрока. Можно иметь хорошие карты, но важно не показывать всем, что они есть. Думаю, год назад (карты - ред.) у нас тоже были, но мы их не показывали. Но теперь все понимают, что они есть".

Украинские дроны для Ближнего Востока

Ранее Зеленский сообщил, что украинские команды по противодействию и сбиванию иранских ударных дронов типа "Шахед" отправились в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Между тем издание Axios писало, что почти семь месяцев назад украинские чиновники пытались продать США свои проверенные в боях технологии для сбивания ударных дронов иранского производства, и даже подготовили презентацию, которая показывала, как эти технологии могли бы защитить американские войска и их союзников в войне на Ближнем Востоке.

В то же время администрация Трампа тогда отклонила предложение украинцев.

