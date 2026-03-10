Конгресс США обеспокоен темпами использования оружия в войне с Ираном: CNN раскрыл масштабы

В частности, США и союзники расходуют и значительное количество боеприпасов противовоздушной обороны.

За первые два дня войны против Ирана армия Соединенных Штатов Америки израсходовала боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов.

Об этом пишет CNN со ссылкой на двух человек, ознакомленных с оценкой, которую Пентагон предоставил Конгрессу. Такая сумма вызывает растущее беспокойство в Капитолии – Министерство войны США быстро расходует высокоточное вооружение большой дальности.

Сенатор-демократ Марк Келли сообщил, что США и союзники тратят и значительное количество боеприпасов противовоздушной обороны. Их используют для сбивания иранских баллистических ракет и дронов, запасы которых у Тегерана "огромны".

Кроме того, несколько источников CNN в американском Конгрессе сообщили, что на фоне войны против Ирана администрация Дональда Трампа, вероятно, скоро будет вынуждена обращаться за дополнительным финансированием для производства большего количества боеприпасов.

"Это будет следующая большая битва", – добавил один из помощников конгрессмена.

Война на Ближнем Востоке – вы могли это пропустить

По данным СМИ, Иран начал минирование стратегически важного Ормузского пролива. Это почти полная блокировка поставок нефти из стран Персидского залива. Комментируя эти сообщения, Трамп пригрозил Ирану "беспрецедентными" последствиями.

Между тем Украина отправила команды специалистов по противодействию иранским беспилотникам в первые три страны Ближнего Востока. Президент Владимир Зеленский сообщил, что речь идет о Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.

