Как защитить растения от самых распространенных вредителей и болезней.

Когда на листьях овощей или у цветов на клумбе внезапно появляются дыры, это повреждение может нанести вред растению. Сайт The Spruce собрал пять самых распространенных причин появления дыр и методы их предотвращения.

Дырки, которые оставляют гусеницы

Многие виды гусениц (личиночная стадия бабочек и моли) грызут листья. Вместо того, чтобы грызть посередине, гусеницы склонны обгрызать края листьев или съедать целые листья вплоть до стеблей. Некоторые гусеницы могут быть очень разрушительными в огороде (например, капустные черви), в то время как другие, такие как губчатая моль (Lymantria), едят листья крупных лиственных деревьев.

Признаки активности гусениц включают:

Неровные края листьев: Гусеницы оставляют изогнутый, но неровный край на листе, который они едят.

Отсутствующие листья: Гусеницы часто съедают весь листок растения, оставляя только стебли или основание листа.

Яйца: их откладывает бабочка или моль, из которых вылупляются личинки гусениц.

Гнезда с паутиной: Некоторые гусеницы, такие как гусеницы-шатровые, строят гнезда с паутиной там, где они питаются.

Как защитить растения от гусениц

Поскольку гусеницы – это личинки, которые превращаются в насекомых-опылителей, большинство садоводов не хотят причинять им вред, так как опылители важны для биоразнообразия и поддержания процветания садов. Но существуют некоторые естественные методы, чтобы предотвратить поедание гусеницами ваших растений, в частности физическое перемещение их в другое место.

Отверстия, вызванные слизнями

Слизни чаще появляются после сильного ливня или многодневных дождей. Они могут нанести большой ущерб за короткий промежуток времени и хорошо умеют оставаться скрытыми, поэтому заражение слизнями может произойти еще до того, как вы осознаете их присутствие. Улитки похожи на слизней и также едят листья, но появляются позже летом, тогда как слизни появляются весной.

Признаки активности слизней включают:

Следы слизи: Слизни оставляют серебристые липкие следы слизи во время движения, поэтому увидеть этот остаток на дорожках, порогах дверей и садовых принадлежностях является явным признаком заражения.

Укусы слизней: Слизни грызут фрукты, овощи и другие растения, которые они считают вкусными.

Яйца слизней: Эти крошечные, круглые, белые и желеобразные яйца появляются в больших скоплениях и обычно откладываются недалеко от мест, где питаются слизни.

Как защитить растения от слизней

Борьба с слизнями и улитками не слишком сложна, если вы следите за ними и принимаете ранние профилактические меры. Существует несколько методов отлова слизней и улиток, чтобы вы могли избавиться от них. Это могут быть ловушки из досок или пищевые приманки, например, с пивом. Также можно посадить растения, отпугивающие слизней. Или же создать защитный барьер из яичной скорлупы или других веществ с острой структурой.

Отверстия, вызванные насекомыми

Хотя гусеницы и слизни являются самыми разрушительными "насекомыми", когда дело доходит до прорезания дыр в растениях, есть и другие насекомые, которые также любят грызть листья. Некоторые насекомые едят только один определенный вид растений, в то время как другие наслаждаются целым букетом разнообразных растений. Худшими нарушителями являются японские жуки, тля, трипсы, тыквенные клопы, лилейные жуки и листовертки.

Признаки грызущей активности насекомых включают:

Рваные отверстия на листьях: насекомые обычно не являются методичными и оставляют рваные отверстия на растениях, особенно насекомые, которые питаются листьями овощей.

Пожелтение листьев: повреждение листьев насекомыми также может привести к их увяданию и пожелтению.

Яйца насекомых: некоторые насекомые могут откладывать яйца на растениях или рядом с ними.

Как защитить растения от насекомых

Методы борьбы с насекомыми-грызунами различаются в зависимости от вида насекомого, а в некоторых случаях виновников может быть более одного: ваш огород предлагает вкусные закуски для насекомых, особенно крупнолистных растений, таких как кабачки. Существует ряд естественных и самодельных методов отпугивания насекомых, включая сетки, растения, отпугивающие насекомых, и натуральные спреи.

Дыры, вызванные животными

Дикие животные всех видов любят есть растения, и существует много возможных причин повреждения листьев местной фауной. Ущерб зависит от растений и животных, которые их едят.

Огороды привлекают вредителей, таких как сурки, бурундуки, кролики и белки. Некоторые существа, в частности олени, любят перекусывать почками деревьев и цветами. Если вы хотите сад, благоприятный для опылителей, который способствует биоразнообразию, обучение сосуществованию с дикой природой является частью пакета. Но защита брокколи от сурков – это разумная цель.

Признаки активности диких животных включают:

Отсутствие бутонов: олени и другие дикие животные могут съедать целые бутоны с растений, включая розы, рододендроны, флоксы и седумы.

Погрызенные листья: олени могут опустошить все растение за считанные минуты, съедая листья вплоть до стеблей.

Фекалии животных: Вы можете заметить фекалии, оставленные оленями или кроликами.

Как защитить растения от животных

Лучшими средствами отпугивания диких животных, таких как олени в саду, обычно являются физические барьеры, такие как заборы и сетки. Некоторые растения и нетоксичные спреи также могут их отпугивать. Некоторые домовладельцы также используют освещение, чувствительное к движению, чтобы отпугнуть диких животных, но это, как правило, лучше всего работает для ночных животных.

Дыры, вызванные грибковыми заболеваниями

Различные грибковые и бактериальные заболевания могут вызвать появление дыр на листьях растений, такие как бактериальная пятнистость на помидорах. Грибковые заболевания трудно обнаружить, поэтому большинство садоводов используют общие профилактические методы для их борьбы.

Признаки грибкового заболевания включают:

Изменение цвета листьев: болезни часто являются причиной побурения или пожелтения листьев (хотя чрезмерный полив также может привести к пожелтению листьев).

Пятна на листьях: шероховатые или сухие пятна на листьях обычно являются признаком грибкового или бактериального заболевания.

Увядание или опадение листьев: грибковое заболевание может быть причиной увядания листьев, а затем опадения растений.

Как защитить растения от грибков

После того, как листья повреждены грибковым заболеванием (например, мучнистой росой), пораженные листья нужно удалить. Вы также можете сделать опрыскивание пищевой содой, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение: это хорошо работает на комнатных растениях, но можно использовать и на садовых.

Как насекомые могут слышать растения

Напомним, что недавно ученые провели эксперимент, чтобы узнать, могут ли насекомые слышать "речь" растений. Оказалось, что растения в стрессе издают определенные звуки, которые отпугивают насекомых и заставляют их избегать таких участков.

