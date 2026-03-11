Обязательно ли стирать новую одежду перед первым ношением: эксперты дали четкий ответ

Эксперты рассказали, чем могут обрабатывать производители новую одежду и для чего это делается.

Люди часто говорят, что никогда не следует надевать новую одежду, не постирав ее. Издание The New York Times (NYT) выяснило, так ли это на самом деле.

В публикации рассказывается, что в посте в TikTok женщина показала фотографии своих рук, ног и лица, покрытых розовой крапивницей. По ее словам, такая реакция тела возникла после того, как она надела новое платье, купленное в интернете.

В других соцсетях также есть подобные истории, поэтому издание за комментарием обратилось к эксперту. Дерматолог Сьюзан Массик поделилась, что ее пациенты часто жалуются на кожные реакции на новую одежду, особенно в местах, где происходит трение: подмышки, талия и шея.

Издание также пообщалось с другими экспертами, чтобы выяснить, что может быть причиной раздражения, и может ли помочь стирка новой одежды перед ношением.

Почему новая одежда может вызывать раздражение?

Дерматолог Шамса Канвал отметила, что новая одежда часто содержит различные вещества, которые могут раздражать кожу или вызывать аллергические реакции.

"Грязь и пыль, которые могут накапливаться во время хранения, могут привести к появлению красной, зудящей или болезненной сыпи, особенно у людей с чувствительной кожей", - пояснила она.

Однако, по словам дерматолога, наиболее распространенными причинами раздражения являются тысячи химических веществ, используемых при производстве текстиля.

"Многие одежды обрабатывают различными веществами, такими как фунгициды, химические средства для обработки и ароматизаторы, которые уменьшают морщины, продлевают срок годности, защищают от пятен и плесени и сохраняют приятный запах одежды", - отметила Канвал.

Хотя, по ее словам, не все эти вещества вызывают реакции, но красители являются наиболее распространенной причиной – особенно азокрасители, которые часто используются на синтетических материалах, таких как полиэстер.

Дерматолог отметила, что формальдегид, который используется для предотвращения морщин, остатки пестицидов, часто встречающиеся на одежде из хлопка, и ароматизаторы могут вызывать зуд и красную сыпь в местах тесного контакта.

В исследовании, проведенном в 2022 году, испанские ученые проверили 120 единиц одежды для младенцев, малышей и беременных, которые были куплены в различных магазинах, а также в Интернете. Они обнаружили формальдегид в 20 процентах образцов.

Канвал предупредила, что даже одежда с маркировкой "органическая" может содержать красители, обрабатывающие вещества, смягчители и ароматизаторы.

Помогает ли стирка новой одежды избежать раздражения?

Эксперты, с которыми пообщалось издание, утверждают, что стирка одежды перед ношением помогает удалить некоторые потенциальные раздражители, такие как излишки красителей, ароматизаторов и формальдегида.

"Во время наших испытаний один короткий цикл стирки холодной водой удалил почти весь формальдегид", – поделился исследователь и соавтор исследования в Испании, проводившегося в 2022 году, Хоаким Ровира Солано.

При этом медицинская сестра Сильвана Брикли отметила, что во время стирки не все проблемные химические вещества полностью удаляются.

"Многие химические вещества, которые могут раздражать кожу, такие как антипирены и антимикробные средства, используемые для предотвращения появления неприятного запаха в некоторых видах спортивной одежды, разработаны таким образом, чтобы оставаться на одежде после многократной стирки", - рассказала она.

Поэтому, по ее словам, люди, чувствительные к таким химическим веществам, могут иметь реакции, независимо от того, сколько раз одежду стирали.

Канвал советует после стирки новой одежды погладить ее паром или проветрить, чтобы избавиться от запаха или других ароматов.

