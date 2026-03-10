Украина запускает все больше ракет и дронов для ударов в глубину России, что заставляет РФ менять подходы к обороне своей обширной территории.

Быстро растущие возможности Украины наносить удары на большое расстояние вглубь РФ могут определить следующий этап войны в 2026 году. Поскольку новые ракеты и беспилотники становятся дешевле и проще в производстве, Киев все больше может масштабировать атаки глубоко внутри России, пишет Forbes.

Издание напомнило об ударе ракетами "Фламинго" по заводу в Воткинске, примерно в 1400 километрах от границы - это был первый подтвержденный случай попадания тяжелой украинской ракетой крупного российского ракетного завода на таком расстоянии.

"Ранее Украина больше полагалась на меньшие беспилотники, которым не хватало взрывной нагрузки, необходимой для нанесения значительных структурных повреждений. Все чаще украинские удары направлены на цепочку поставок оборонной продукции России", - пишет автор статьи.

Видео дня

Со ссылкой на научного сотрудника Университета Осло Фабиана Гофманна он добавил, что если Украина сможет произвести достаточное количество ракет большей дальности, то это "может нарушить способность России заменить оружие, которое она использует в войне".

Украина сейчас инвестирует миллионы долларов в развитие ракетной промышленности, надеясь воссоздать быстрый инновационный цикл, который сделал ее сектор беспилотников мирового уровня известным. Ракеты намного дороже и сложнее в производстве, чем дроны. Тем не менее, Украина уже достигла прогресса в разработке такого оружия, как противокорабельная ракета "Нептун" и новая "Фламинго". Украинские компании также экспериментируют с конструкциями баллистических ракет.

Изменения в обороне РФ

Автор подчеркнул, что с ростом возможностей Украины в сфере глубоких ударов, Россия сталкивается с задачей защиты чрезвычайно большой территории. В частности, это заставит российскую армию еще дальше оттягивать важные ресурсы и увеличивать логистическое плечо.

Оборонные вызовы для России уже заметны. Как сказала автору аналитик по вопросам обороны Елена Крыжановская, огромные размеры российской территории делают "развитие возможностей глубокого удара постоянным приоритетом".

Украинские удары уже привели к ощутимым промышленным сбоям. "Каждый раз, когда ракета "Фламинго" попадает в цель на расстоянии более 1000 километров, это демонстрирует пределы возможностей России защищать свое промышленное сердце", – говорится в статье.

При этом ни одно отдельное оружие не станет "революционным". Однако "быстрые циклы инноваций, которые наблюдались ранее в войне беспилотников, теперь проявляются и в ракетном секторе". А с увеличением производства и снижением затрат "российская ПВО может столкнуться с большим давлением со стороны большего количества нового оружия".

Масштабы использования дронов в Украине также резко расширились. Генерал США в отставке Дэвид Петреус оценил, что Украина может производить до семи миллионов дронов ежегодно, а украинские вооруженные силы уже запускают около 10 000 дронов в день для различных целей, включая миссии наблюдения и одностороннего нападения.

"Увеличивая производство относительно недорогих беспилотников дальнего радиуса действия, Украина может воспользоваться одной из основных уязвимостей России: сложностью защиты огромной территории, заполненной промышленными и энергетическими целями. Такие удары могут заставить Москву отвести системы ПВО от линии фронта", – предположил автор.

Он делает вывод, что с развитием технологий стоимость войны может продолжать снижаться. И поэтому глубокие удары в тыл врага могут стать одной из определяющих асимметричных черт современной войны.

Удары по РФ - последние новости

Как писал УНИАН, Генштаб подтвердил поражение российского завода микроэлектроники "Кремний Эл" крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате атаки значительно повреждены производственные мощности.

Президент Владимир Зеленский уточнил, что этот завод производит системы управления всех видов ракет Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: