Зеленский: война в Иране может перерасти в Третью мировую, и никто к ней не готов

Мир недооценивает риски объединения России и Ирана, подчеркнул президент.

Сотрудничество России с Ираном в производстве дронов представляет серьезную угрозу и может даже привести к Третьей мировой войне, к которой мир не готов. Об этом он заявил в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

Зеленский отметил, что в начале полномасштабной войны Россия активно использовала переданное Ираном оружие против Украины, а теперь Иран применяет подобные технологии в конфликтах на Ближнем Востоке и атакует американские базы. Также украинская разведка фиксирует российские детали в дронах "Шахед", которые применяются в войне.

Он отметил, что если конфликт не остановится до осени, это может перерасти в длительную войну и иметь глобальные последствия.

"Это самый большой риск, для мира сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к длительной войне или даже мировой войне", - подчеркнул он.

При этом президент отметил, что мир не готов к возможной Третьей мировой войне и недооценивает риски объединения России и Ирана.

"Как с Россией, когда 10 тысяч северокорейских солдат уже находятся на территории России. Да, они сейчас там, но могут прийти в Украину. То же самое с Ираном – Россия может прислать войска. Мир готов к такому союзу? Мир не готов", – отметил он.

Президент добавил, что с технической точки зрения Европа не готова, за исключением некоторых стран.

"Немцы очень быстры, но этого недостаточно... Времени недостаточно, чтобы подготовиться к таким вызовам. Северная Европа технологически сильна. США имеют очень мощную армию, но мы должны понимать: современная война – это ракеты и дроны, а не только наземные силы", – отметил он.

Россия помогает Ирану

Ранее The Washington Post писало со ссылкой на трех чиновников, что Россия передает Ирану информацию о целях для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Позже специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что США предупредили Россию о недопустимости передачи разведывательной информации Ирану.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции поделился, что российский диктатор Владимир Путин "хочет быть полезным" в прекращении войны с Ираном. Однако на это Трамп ответил, что глава Кремля "может быть более полезным, прекратив войну в Украине".

