Охотится на клещей весь день: впустите в сад эту птицу и она ювелирно очистит ваши грядки

Борьба с садовыми вредителями часто вынуждает владельцев участков прибегать к токсичным химикатам, однако все больше людей выбирают безопасные биологические альтернативы.

Борьба с незваными гостями на грядках часто кажется бесконечной битвой, особенно когда традиционные средства не помогают, а вредители уничтожают очередные саженцы. Домовладельцы все чаще отказываются от агрессивных опрыскиваний в пользу биологических решений, которые безопасны для всей экосистемы и домочадцев.

Одним из них является разведение шелковых кур, пишет WP Kobieta. Эти необычные птицы, известные как силки, отличаются уникальным оперением, которое на ощупь напоминает нежный шелк или пушистый мех, чем они обязаны отсутствию типичных для других видов крючков в перьях.

Их экзотический образ дополняет эффектный хохолок на голове, оперенные до самых пальцев ноги и характерный темный цвет кожи и клюва.

Помимо привлекательного внешнего вида, эти птицы отличаются исключительно кротким темпераментом, что позволяет относиться к ним почти как к домашним любимцам, которые без стресса даются на руки. Они значительно тише традиционных кур, а их приглушенные звуки не нарушают покой в плотной соседской застройке, что делает их идеальными жителями пригородных территорий.

Эффективное оружие в борьбе со слизнями и клещами

Куры являются одними из лучших естественных истребителей клещей. Силки способны очень тщательно обыскивать низкую траву и выедать этих паукообразных, что является огромным преимуществом, если у вас по саду бегают дети или домашние животные. Силки охотно поедают мелких улиток и молодых слизней. Последних им бывает труднее проглотить из-за слизи, но более мелкие особи исчезают молниеносно.

Силки обожают разгребать землю (хотя делают это деликатнее, чем крупные куры, поэтому меньше портят газон). Они выгребают из почвы личинки майских жуков, проволочников и других вредителей, подгрызающих корни растений. Хотя они не заменят профессиональную дезинсекцию, они охотно разгребают муравейники и поедают яйца и личинки муравьев, а также самих взрослых особей.

Куры очень эффективны в ловле мух, сидящих на растениях или земле. Многие люди замечают, что куры (в том числе силки) учатся поедать гусениц самшитовой огневки, что спасительно для ваших кустарников.

