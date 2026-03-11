Почти 20-градусное тепло накроет Украину: синоптик рассказал, когда разогреет больше всего

Осадков не ожидается до конца недели.

В ближайшие дни погода в Украине будет напоминать лето. Во многих областях воздух прогреется до +14°...+19°, а осадков не ожидается до конца недели. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале "Метеопрог".

Погода 12 марта

В середине недели, по его данным, по всей Украине сохранится теплая и солнечная погода, без осадков. Ветер 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, а днем разогреется до +14...+19 °С.

Погода 13 марта

Перед выходными также ожидается устойчивая и теплая погода без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер так и останется 3 - 8 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах 0...+5 °С, а днем воздух прогреется до +13...+19 °С.

Погода 14 марта

В субботу, говорит Кибальчич, сухая и малооблачная погода будет царить во всех регионах Украины. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер немного усилится до 5 - 10 м/с. Температура ночью -1...+4 °С, днем +11...+16 °С, а в западных областях местами +17...+18 °С.

Погода 15 марта

В конце недели в Украине также будет сухо. Ветер 5 - 10 м/с. Ночью будет -2...+3 °С, днем +9...+15 °С, а на крайнем западе до +17 °С.

Ориентировочно на следующей неделе в Украине ожидается изменение погоды. Температура немного снизится и местами пройдут весенние дожди.

Синоптик Виталий Постригань прогнозирует, что во второй половине марта атмосферные фронты принесут более динамичную погоду – отдельные небольшие дожди и колебания температуры.

