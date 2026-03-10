Тепло усиливается: 11 марта Украину разогреет еще больше

В среду, 11 марта, в Украине продолжится теплая и сухая погода. Практически по всей старне воздух прогреется до приятных +12°...+16°, а в нескольких областях до +17°. Температура будет подниматься благодаря легкой облачности и большому количесту солнечных прояснений. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +16°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +17°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +17°.
  • В Ровно завтра небольшая облачность, ночью +1°, днем +17°.
  • В Тернополе 11 марта ночью 0°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +16°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +17°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +17°, небольшая облачность.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -1°, днем +16°.
  • В Виннице завтра будет 0°...+16°, небольшая облачность.
  • В Житомире в среду ночью -1°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+14°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра ночью 0°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+15°.
  • В Одессе 11 марта - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +12°.
  • В Херсоне в среду ночью будет 0°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +16°.
  • В Запорожье температура ночью 0°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +12°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +14°.
  • В Днепре температура ночью будет 0°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +2°...+16°.
  • В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью 0°, днем +15°.
  • В Северодонецке - ясно, температура ночью +2°, днем +15°.

11 марта - какой праздник, приметы погоды

11 марта - святого Софрония. По приметам, если ветер подул с севера, то на следующей неделе станет холоднее.

