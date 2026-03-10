Тепло усиливается: 11 марта Украину разогреет еще больше

Теплая весенняя погода ожидается по всей стране.

В среду, 11 марта, в Украине продолжится теплая и сухая погода. Практически по всей старне воздух прогреется до приятных +12°...+16°, а в нескольких областях до +17°. Температура будет подниматься благодаря легкой облачности и большому количесту солнечных прояснений. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +16°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +17°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +17°.

В Ровно завтра небольшая облачность, ночью +1°, днем +17°.

В Тернополе 11 марта ночью 0°, днем +16°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +17°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -1°, днем +16°.

В Виннице завтра будет 0°...+16°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью -1°, днем +16°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+14°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +16°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +16°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+15°.

В Одессе 11 марта - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +12°.

В Херсоне в среду ночью будет 0°, днем +16°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +16°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +12°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +2°...+16°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью 0°, днем +15°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +2°, днем +15°.

11 марта - какой праздник, приметы погоды

11 марта - святого Софрония. По приметам, если ветер подул с севера, то на следующей неделе станет холоднее.

