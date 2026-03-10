Почему кот 'топит' свои вещи в миске: ветеринар раскрыла 8 причин

Если вы снова нашли свою резинку для волос или детскую игрушку рядом с кормом, не спешите ругать питомца.

Многие владельцы кошек неоднократно находили любимые игрушки, мячики или даже кусочки еды в миске с водой. Хотя это может показаться бессмысленным или раздражающим, за этим поведением стоят конкретные инстинкты и психологические факторы, пишет издание Catster.

Автор выделяет 8 возможных причин, почему какая-то вещь попала в кошачью миску.

Авария

Кошки невероятно активны во время игры. Они могут кусать, подбрасывать и гонять свои игрушки по всему дому. Неудивительно, что иногда игрушка оказывается в неожиданном месте - например, за стойкой или просто залетает в миску с водой в разгаре охоты.

Скука

Если вашему питомцу не хватает физических упражнений или умственной стимуляции, он начинает искать развлечения самостоятельно. Для кота, которому скучно, миска с водой становится объектом для шалостей и экспериментов.

Инстинкты

Некоторые кошки обожают воду. Они могут наблюдать, как предметы создают волны, меняют звук при падении или плавают. Чаще всего это может быть имитацией "рыбалки", когда движение воды напоминает движение живой добычи.

Удобство и легкий доступ

Часто причина банальна: кот захотел пить, держа что-то во рту. Чтобы утолить жажду, ему приходится выпустить предмет, и чаще всего он падает прямо в миску.

Поиск внимания

Если вы хотя бы раз эмоционально отреагировали на мокрую игрушку, даже если ругались, кот мог запомнить это. Теперь он будет использовать этот трюк как гарантированный способ привлечь ваше внимание к своей персоне.

Охрана ресурсов

Кошки считают место, где стоит еда и вода, безопасным и предсказуемым. Принося туда важные для них вещи, они пытаются лучше контролировать свое окружение и "прятать" ценности в надежном месте.

Проблемы со зрением

Кошки с возрастными изменениями зрения или заболеваниями сетчатки могут по-другому взаимодействовать с миской. Отражения света на воде привлекают их внимание, и они могут использовать предметы или звук всплеска, чтобы лучше ориентироваться в пространстве.

Здоровье

Если кот роняет еду в воду, это может быть признаком боли во рту или зубах. А вот если животное начало пить значительно больше, чем обычно, это может свидетельствовать о развитии диабета, заболеваний почек или гипертиреоза, отмечает автор.

Отучить кота от этих привычек трудно, но возможно. Ветеринар привела несколько действенных методов:

Специальные питьевые фонтанчики с проточной водой менее привлекательны для "топления" игрушек, но прекрасно поощряют кота пить больше.

Чтобы побороть скуку, добавьте в жизнь кота больше активности: кошачьи деревья, вертикальные полки, игрушки-головоломки и дряпки.

Если это делается ради вашей реакции – игнорируйте этот процесс. Убирайте мокрые вещи только тогда, когда кот отвлекся или заснул, чтобы не давать ему желаемого подкрепления.

