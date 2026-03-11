Полякова рассказала, как ее ограбили в Париже: 'Украли все мои деньги'

Артистка назвала сумму, которую забрали преступники.

Известная украинская певица Оля Полякова заявила, что ее ограбили во Франции.

Когда именно произошел инцидент - она не уточнила, однако упомянула, что это случилось в одном из парижских магазинов одежды.

"У меня в Париже украли 3 000 долларов, все мои деньги, которые у меня были. Я что-то должна была там купить и меня обокрали. И это было очень неприятно. Кстати, в магазине я занималась своими девичьими делами, и у меня просто из сумки вытащили деньги", - рассказала звезда в проекте "Наодинці з Гламуром".

Полякова также вспомнила, что во Франции у нее украли телефон. Однако местные правоохранители не стали искать виновных.

"Я уронила телефон, а кто-то шел и не смог пройти мимо, потому что я вернулась за ним через 3 минуты, а его не было. Но там была камера сверху и мы взяли запись, и я видела, кто его украл. Но когда я обратилась в полицию, они сказали, что никто искать не будет, они ищут, если какое-то серьезное преступление", - добавила Оля.

Напомним, ранее стало известно, что Ирину Билык ограбили в Европе во время концертного тура. Артистка показала фото разбитого стекла в машине, но не делилась подробностями инцидента.

