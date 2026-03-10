Графики отключений на 11 марта: когда будем без света в среду

Электроэнергию начнут отключать с 8 утра.

В среду, 11 марта, почасовые графики отключений электроэнергии будут действовать в части регионов Украины, начиная с 8:00 и до конца суток.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Ограничения подачи света коснутся как обычных потребителей, так и промышленности, для которой введут графики ограничения мощности.

Причиной частичных ограничений потребления электроэнергии является продолжающаяся вооруженная агрессия России, которая продолжает атаки на объекты генерации и передачи энергии с помощью ракет и БПЛА.

Энергетики напоминают, что состояние энергосистемы может оперативно меняться. Поэтому за актуальной информацией в случае необходимости следует обращаться к официальным ресурсам облэнерго.

Отключение света в Украине – главные новости

Украинцы длительное время вынуждены обходиться без света. И даже при этом сумма в платежке за электроэнергию может быть больше, чем обычно. Этому есть несколько объяснений – в частности, потребление приборами электроэнергии сразу после подключения повышается в 5-7 раз.

По прогнозам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, дефицит электроэнергии в Украине должен уменьшиться в апреле с завершением отопительного сезона и за счет активной генерации со стороны гидро- и солнечных электростанций.

