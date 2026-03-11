В нем больно дышать: в Азии есть 'туннель смерти', который называют самым опасным в мире

Туннель имеет огромные выбоины, а также в нем отсутствует надлежащее освещение и вентиляция.

В Таджикистане есть туннель Анзоб, который также известен как "Туннель смерти". Он считается самым темным и опасным в мире. Об этом пишет Express.

5-километровый туннель находится на шоссе М34 на высоте 2700 метров в горах Таджикистана. Он не имеет освещения и вентиляции.

По словам экспертов Dangerous Roads, темный туннель заполнен густым дымом, что делает дыхание "трудным и болезненным из-за густой смеси выхлопных газов".

Видео дня

"Ужасный подземный переход имеет огромные выбоины и не имеет надлежащего освещения и вентиляции, что делает его чрезвычайно опасным. Тоннель Анзоб соединяет Душанбе, столицу страны, и Худжанд, второй по величине город страны, и был построен в 2006 году для обеспечения интенсивного движения", - рассказали в издании.

Также там нет светофоров, которые бы регулировали тысячи автомобилей, пользующихся им ежедневно. В 2018 году туннель частично отремонтировали, добавив дренаж и залатав выбоины, но, как говорят эксперты, он все равно еще нуждается в значительном улучшении.

"Туннель темный и опасный, в нем почти нет освещения, а из-за отсутствия вентиляции, кроме одного вентилятора, там душно. Местные жители рассказывают о случаях, когда в туннеле гибли люди из-за пробок, которые оставляли их в ловушке, где они погибали от отравления угарным газом. Ядовитый воздух в туннеле едва перемещается единственным вентилятором где-то посередине туннеля, который обеспечивает некоторое, но недостаточное движение воздуха", - отмечают в Dangerous Roads.

Кроме того, эксперты предупреждают об огромных выбоинах, которые могут сломать ось и поглотить автомобиль, а также затоплениях, которые почти превращают их в туннельные пруды.

"Ваш внедорожник может полностью погрузиться в воду, если вы поедете в неправильном месте. Дорожной разметки нет, поэтому ехать слева или справа - на выбор, но обычно едут посередине. На полпути туннеля из-за технической неисправности дорогу затопляет вода. Из темноты выезжают встречные автомобили и грузовики, мигая фарами, чтобы другие водители съехали с дороги", - добавляют в издании.

В свою очередь один пользователь поделился своим опытом поездки по этому туннелю на сайте Tripadvisor:

"Мы дважды проехали по этому туннелю и не испытали ничего, кроме страха! Движение было двусторонним, а темнота и отсутствие вентиляции пугали, но мы выжили. Поездка была живописной и сказочной, и она стоила риска".

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, в Ирландии туристы поражены одним островом, где сохранились язык, традиции и древние крепости. Речь идет об острове Инишмор, который является одним из самых популярных в регионе среди туристов, ищущих спокойного отдыха.

Также сообщалось о старейшей железнодорожной станции мира, а именно "Ливерпуль-Роуд", которая была построена в Манчестере в сентябре 1830 года. Она имеет статус памятника архитектуры I категории как часть Музея науки и промышленности.

Вас также могут заинтересовать новости: