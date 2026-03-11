Силы обороны атаковали химический завод в Тольятти: бушует пожар

После атаки украинских сил на одном из крупнейших химических предприятий России вспыхнул пожар. Вероятно, загорелся один из производственных цехов.

В российском городе Тольятти Самарской области произошел пожар на крупном химическом предприятии после атаки Сил обороны Украины. Речь идет о заводе "КуйбышевАзот" – одном из ведущих производителей химической продукции в России.

По сообщению Telegram-канала Exilenova+, пожар возник на одном из объектов завода. Кадры с места происшествия распространили в сети.

Очевидцы среди жителей города Тольятти утверждают, что, вероятно, загорелся 11-й цех предприятия, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Что известно о деятельности завода "КуйбышевАзот"

Предприятие "КуйбышевАзот" расположено в Самарской области и входит в число крупнейших производителей химической продукции в стране.

Основная продукция завода:

капролактам;

полиамид-6;

технические нити;

аммиачная селитра;

карбамид;

сульфат аммония;

аммиак;

азотная кислота.

Капролактам используется для производства полиамидных пластмасс и синтетических волокон, которые применяются в химической и текстильной промышленности.

Что предшествовало

Напомним, что 9 марта взрыв произошел на одном из крупнейших российских химических предприятий – Акрон в городе Великий Новгород.

Этот завод ежегодно производит около шести миллионов тонн продукции, среди которой аммиак, карбамид и азотные удобрения.

