Силы обороны атаковали химический завод в Тольятти: бушует пожар

В российском городе Тольятти Самарской области произошел пожар на крупном химическом предприятии после атаки Сил обороны Украины. Речь идет о заводе "КуйбышевАзот" – одном из ведущих производителей химической продукции в России.
По сообщению Telegram-канала Exilenova+, пожар возник на одном из объектов завода. Кадры с места происшествия распространили в сети.
Очевидцы среди жителей города Тольятти утверждают, что, вероятно, загорелся 11-й цех предприятия, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Что известно о деятельности завода "КуйбышевАзот"
Предприятие "КуйбышевАзот" расположено в Самарской области и входит в число крупнейших производителей химической продукции в стране.
Основная продукция завода:
- капролактам;
- полиамид-6;
- технические нити;
- аммиачная селитра;
- карбамид;
- сульфат аммония;
- аммиак;
- азотная кислота.
Капролактам используется для производства полиамидных пластмасс и синтетических волокон, которые применяются в химической и текстильной промышленности.
Что предшествовало
Напомним, что 9 марта взрыв произошел на одном из крупнейших российских химических предприятий – Акрон в городе Великий Новгород.
Этот завод ежегодно производит около шести миллионов тонн продукции, среди которой аммиак, карбамид и азотные удобрения.