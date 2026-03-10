Лера Мандзюк и хардкор-музыканты из ВСУ написали трек о 128-й Закарпатской бригаде (видео)

Стендаперша и музыканты пообщались с различными подразделениями бригады, учились собирать дроны и оказывать домедицинскую помощь.

В рамках проекта "Фронтовая студия" стендап-комик Лера Мандзюк и хардкор-музыканты из Surface Tension посетили 128-ю Закарпатскую бригаду и написали трек "Лем ми".

Как сообщили в Культурных силах, новый эпизод музыкального военного проекта "Фронтовая студия", в котором военные подразделения открывают двери для музыкантов, чтобы рождались боевые песни, посвящен 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

В 1990-х и 2000-х подразделение участвовало в спасательных операциях на родном Закарпатье, а затем – в миротворческих миссиях за рубежом. Боевое крещение бригада прошла в 2014 году в боях за Луганский аэропорт, Новоайдар и Счастье. Полномасштабное вторжение встретила в Запорожье, впоследствии освобождала Херсонскую область, а сейчас держит оборону на Запорожском направлении. Лозунг бригады – "Лем ми", что на лемковском диалекте означает "Только мы".

Бригаду посетили Лера Мандзюк и музыканты хардкор-группы Surface Tension: гитарист Максим Засонов (псевдоним "Ариец") и вокалист Владимир (позывной "ГУРУ"). Артисты совмещают творчество со службой в армии и участвовали в боях на Донбассе.

Стендаперша и музыканты пообщались с различными подразделениями 128-й, с командирами и бойцами, учились собирать дроны и оказывать домедицинскую помощь.

"На таких людях, которых вы увидите в этом эпизоде, держится вся наша Украина, – поделилась впечатлениями Лера Мандзюк. – Даже не так важна техника или профессионализм, как дух людей, которые здесь".

Больше всего Леру поразила встреча с боевым медиком бригады Ярославой (позывной "Славик"):

"Это невероятная женщина. Я бы хотела хотя бы немного быть похожей на нее".

Хмельницкая хардкор-группа Surface Tension стала известна в марте 2022 года после релиза трека "Мы вас всех убьем", который набрал сотни тысяч просмотров. Музыканты сначала были волонтерами, а затем присоединились к рядам ВСУ, где проходили службу в 38-й бригаде морской пехоты, Силах беспилотных систем и подразделении ССО.

"Я очень хочу изобразить семейность и подчеркнуть, что это именно закарпатская бригада", – говорит Вова "Гуру". "Перешли синие горы, чтобы вступить в бой", – поют Surface Tension в боевой песне "Лем ми" о 128-й бригаде.

"Фронтовая Студия" – музыкальный военный проект платформы Культурные силы. В нем уже приняли участие 17 известных артистов. Похоже, что Культурные силы стали первыми, кому удалось собрать такое количество художников разных жанров в рамках одной музыкально-военной инициативы. Среди них – Саша Чемеров, MONATIK, Павел Гоц (NAZVA), NORD DIVISION, Kozak Siromaha, Юля Юрина, Миша Правильный, Lely45, PROBASS ∆ HARDI, "ДК Энергетик" и другие. Всего в рамках проекта выйдет 16 эпизодов шоу, 16 релизов песен и 16 музыкальных видео.

Культурные силы – платформа, которая объединяет военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает воинскую культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных и семей погибших, а также внедряет культурную дипломатию и информационное сопротивление через инструменты культуры. В платформу входят проекты "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59" и другие.

