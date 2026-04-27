Кремль усиливает союз с Тегераном: Путин похвалил 'стойкость' иранского народа

Россия намерена и дальше поддерживать Тегеран и параллельно выступать за скорейшее прекращение конфликта, заявил диктатор.

Глава Кремля Владимир Путин публично выразил поддержку Ирану, заявив, что его народ "мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет".

Это заявление прозвучало после телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который состоялся 26 апреля, пишут российские СМИ. По словам Путина, Россия намерена и дальше поддерживать Тегеран и параллельно выступать за скорейшее прекращение конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет", – заявил он.

При этом Кремль дал понять, что речь идет не о ситуативной поддержке:

"Россия, так же, как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения".

Иранская сторона, в свою очередь, поблагодарила Москву за солидарность. Сам Пезешкиан подчеркнул важность политической поддержки со стороны России на фоне обострения ситуации в регионе.

Это уже как минимум третий контакт между лидерами двух стран с начала текущего конфликта на Ближнем Востоке. Параллельно продолжаются и очные дипломатические переговоры – в частности, в Санкт-Петербурге Путин провёл встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Ранее Иран предложил США новое соглашение по открытию Ормузского пролива и прекращению волны на фоне "торможения" мирных переговоров. Согласно сообщению, руководство Ирана готово пойти на уступки по вопросам логистики до того момента, пока не будет разработано решение по ядерному вопросу.

Кроме того, журналисты Reuters отмечают, что надежды на дипломатический прорыв в переговорах с Ираном угасли, а Тегеран и Вашингтон не проявляют готовности смягчить свои условия.

