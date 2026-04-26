Надежды на мир тают: Reuters объяснило, почему Трамп отменил переговоры с Ираном в Пакистане

Попытки прекратить двухмесячную войну зашли в тупик.

Надежды на дипломатический прорыв в войне США и Израиля с Ираном угасли с началом новой недели: переговоры, направленные на прекращение двухмесячного конфликта, зашли в тупик, а Тегеран и Вашингтон проявляют мало готовности смягчить свои условия.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи покинул Пакистан, выступающий посредником, с пустыми руками в минувшие выходные, а президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит в Исламабад своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, что нанесло последовательные удары по перспективам мира, пишет Reuters.

Тупиковая ситуация оставляет крупнейшую экономику мира и крупную нефтяную державу в состоянии противостояния, которое уже подтолкнуло цены на энергоносители к многолетним максимумам, усилило инфляцию и омрачило перспективы глобального роста, отмечают журналисты.

Позиция Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в телефонном разговоре премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу, что Тегеран не пойдет на "навязанные переговоры" под угрозами или блокадой, согласно заявлению иранского правительства.

Пезешкиан подчеркнул, что Соединенные Штаты должны сначала устранить "оперативные препятствия", включая блокаду иранских портов, прежде чем переговорщики смогут заложить какую-либо основу для разрешения конфликта.

Аракчи, в свою очередь, назвал свой визит в Пакистан "очень плодотворным". Иранский дипломатический источник в Исламабаде заявил, что Тегеран не примет "максималистские требования" со стороны Соединенных Штатов.

Позиция США

Трамп же сообщил журналистам во Флориде, что он отменил визит посланников, поскольку переговоры требовали слишком много поездок и расходов ради неадекватного предложения со стороны иранцев. После того как дипломатическая поездка была отменена, Иран "предложил много, но недостаточно", заявил Трамп.

В соцсети Truth Social он написал, что внутри иранского руководства царит "огромная междоусобица и неразбериха". "Никто не знает, кто главный, включая их самих", – опубликовал он. "Кроме того, у нас все карты, а у них – никаких! Если они хотят поговорить, все, что им нужно сделать, – это позвонить!"

Война, которая не может закончиться

Пезешкиан заявил, что в Тегеране нет "сторонников жесткой линии или умеренных" и что страна едина в поддержке своего верховного лидера. Главный иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф и Аракчи подтвердили это сообщение в последние дни.

Усиливая региональную напряженность, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал своим войскам атаковать цели "Хезболлы" в Ливане, сообщила его канцелярия, что стало дополнительным испытанием для трехнедельного режима прекращения огня.

Тегеран практически полностью перекрыл Ормузский пролив, через который обычно проходит одна пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, в то время как Вашингтон блокирует экспорт иранской нефти.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт ранее заявила, что США заметили некоторый прогресс со стороны Ирана и что вице-президент Джей Ди Вэнс готов отправиться в Пакистан. Вэнс возглавлял неудачный первый раунд переговоров в Исламабаде в этом месяце.

Конфликт между США и Ираном, в котором формально действует режим прекращения огня, начался с авиаударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. С тех пор Иран наносил удары по Израилю, базам США и странам Персидского залива.

Ранее УНИАН сообщал, что после срыва переговоров Иран прислал новое предложение. Журналистка спросила Трампа, что изменилось со дня, когда он отправил своих представителей в Пакистан, если вскоре он отозвал их обратно.

Президент США ответил, что ничего не изменилось, но иранцы предлагали соглашение, "которое должно было быть лучше".

"И что интересно – сразу после того, как я все отменил, в течение 10 минут мы получили новый документ, который был намного лучше", – сообщил Трамп и добавил, что иранцы предложили "много, но недостаточно".

