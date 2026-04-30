170 экипажей дронов-перехватчиков за год не сбили ни одного 'Шахеда', – Елизаров

170 экипажей дронов-перехватчиков за год не сбили ни одного "Шахеда". Об этом в интервью "Украинской правде" сказал Павел Елизаров, заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

"Когда мы пришли, первое, что сделали, – это провели аналитику: что происходит в Воздушных силах с дронами-перехватчиками, каково качество подготовки пилотов. В одной области мы провели эксперимент и попытались внедрить нашу модель", – рассказал он.

По словам представителя Воздушных сил, там было 28 экипажей – и из них 24 за последний год не сбили ни одного дрона.

Видео дня

"Мы пошли дальше. Взяли все экипажи, которые были под нашим руководством, – их более 300. Из них 66 сбили более 10 "Шахедов", остальные – менее 10. А 170 экипажей за год не сбили ни одного", – сказал Елизаров.

Человеческий ресурс

Говоря о человеческом ресурсе, много его или мало, он высказал мнение, что "даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно". "Его просто нужно эффективно использовать, структурировать и анализировать", – подчеркнул заместитель командующего.

По его словам, дронное подразделение Lasar's Group не растет уже три года. "Сейчас у нас около 1900 человек. И я всегда говорю: а зачем больше? Того функционала, который мы выполняем, нам достаточно", – сказал Елизаров.

Сбивание Украиной вражеских дронов

Как сообщалось, Елизаров подчеркнул, что концепция отношения к "Шахидам", которые перелетают между областями, была изменена, поэтому теперь есть контроль, сколько их вошло и сколько вышло.

Кроме того, были проанализированы все радиолокационные поля. Ведь иногда группы или те, кто отвечал за радары, принимали решения по собственному усмотрению: мол, "я хочу стоять вот там, потому что мне там нравится".

