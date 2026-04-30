Лгал о победе РФ и просил прекращения огня: в ISW объяснили, зачем Путин звонил Трампу

Путин лжет, что Россия хорошо себя показывает на поле боя, чтобы оправдать свое требование капитуляции Украины.

Лидер России Владимир Путин использовал свой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 29 апреля, чтобы подтвердить, что не намерен отказываться от первоначальных военных целей в Украине и представить победу РФ как неизбежную. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Так, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что разговор Трампа и Путина длился 1,5 часа и за это время Путин рассказал Трампу о текущем состоянии войны на Украине, нафантазировав, что Россия обладает стратегической инициативой и "оттесняет" украинские позиции, и что Россия достигнет своих военных целей "в любом случае".

Как объясняют аналитики, Путин ложно пытается представить оборону Украины как рушащуюся, а победу России в Украине как неизбежную. Российский диктатор заявил, что Россия хорошо себя показывает на поле боя, чтобы оправдать свое требование капитуляции Украины.

Видео дня

Однако заявление Путина не соответствует действительности, объясняют в ISW. ВСУ продолжают препятствовать значительным успехам России на нескольких участках линии фронта, включая приоритетную для России Донецкую область, и наносят все больший ущерб и приводят к большим потерям для российских войск. Украина также проводит значительные контрнаступления на юге, разрушая планы РФ по весенне-летнему наступлению. При этом россияне все больше ощущают последствия войны, поскольку российская экономика продолжает сталкиваться со значительными проблемами, число жертв продолжает расти, а набор новобранцев становится все сложнее.

"Кремль, по всей видимости, пытается смягчить некоторые из этих издержек, пытаясь убедить Трампа и Запад подтолкнуть Украину к капитуляции, и в рамках этих усилий замалчивает собственные военные и экономические неудачи", - отмечают аналитики.

Зачем Путин предложил перемирие на 9 мая

Путин также предложил Трампу краткосрочное прекращение огня на 9 мая, день Победы в России. Как отмечают в ISW, такие односторонние прекращения огня выгодны России, поскольку Кремль использует их для обвинения Украины в нарушении режима прекращения огня и для накопления беспилотников и ракет большой дальности последующих масшштабных атак.

Аналитики напоминают, что РФ уже использовала такую стратегию, когда накопила запасы оружия для двух крупных серий ударов в течение 48 часов после прекращения "пасхального перемирия".

Трамп после разговора заявил, что российский диктатор Путин якобы был готов заключить мирное соглашение некоторое время назад, но ему "помешали некоторые люди".

Трамп также заявил, что Путин сказал ему о том, что РФ могла бы участвовать в обогащении урана, если это поможет США добиться результата в Иране. По его словам, он ответил, что предпочел бы, чтобы Путин участвовал в прекращении войны с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: