Twitch массово заблокировал стримеров за рекламу 'Алабуга Политеха', где собирают 'Шахеды'

Этот случай может повлиять на политику других платформ в отношении работы с контентом, связанным с организациями, подпадающими под санкции.

Стриминговая платформа Twitch 25 апреля 2026 года заблокировала официальный канал "Алабуга Политех" и как минимум 15 стримеров, которые транслировали турнир по Counter-Strike 2 с использованием его брендинга. Общая аудитория заблокированных каналов составляла около 4,9 млн подписчиков.

О массовой блокировке сообщили пользователи платформы, а также профильные издания, отслеживающие киберспортивные трансляции. Основанием для блокировки стало нарушение санкций Европейского Союза, запрещающих предоставление рекламных услуг организациям, подпадающим под санкции.

По данным открытых источников, особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане и связанное с ней учебное заведение могут быть причастны к производству ударных беспилотников типа "Шахед"/"Герань-2". Также сообщается о возможном привлечении к этим процессам несовершеннолетних.

Видео дня

Рекламная кампания с привлечением подростков активно продвигалась через блогеров и стримеров, в частности с использованием значительных бюджетов на интеграцию.

Решение Twitch рассматривают как важный прецедент в отношении ответственности цифровых платформ за соблюдение санкционного законодательства и недопущение популяризации деятельности, связанной с производством вооружения.

Другие новости о Twitch

Как сообщал УНИАН, на фестивале TwitchCon в Роттердаме стриминговый сервис Twitch представил несколько важных нововведений, которые начнут менять привычный формат платформы уже в ближайшее время.

Главное из них – поддержка вертикальных трансляций, специально адаптированных для просмотра с мобильных устройств. Это означает, что стримы можно будет смотреть, не поворачивая телефон, что особенно актуально для аудитории, привыкшей к TikTok и YouTube Shorts.

Вас также могут заинтересовать новости: