Почти лето: в Украину идет потепление до +24°

Температура начнет повышаться уже в конце это недели.

С приходом мая погода в Украине начнет меняться. Наконец придет потепление, в некоторых областях температура поднимется до летних +20°...+24°, а дождей практически не будет. Об этом сообщает Погода УНИАН.

1 мая еще будет прохладно. Это будет своего рода переходный день от холода к весеннему теплу. Ожидается переменная облачность. На юго-востоке и северо-востоке пройдут небольшие дожди. Температура в большинстве областей от +9° до +12°, только на Закарпатье и местами в южных областях воздух прогреется до +13°...+14°.

2 мая погода изменится уже более существенно. По всей стране потеплеет до +11°...+14°, на юге и юго-востоке будет +12°...+15°, а самая высокая температура ожидается в западных областях, где воздух прогреется до +15°...+19°. К тому же будет сухая погода без существенных осадков.

Видео дня

В конце недели, 3 мая, в Украине станет еще теплее. В большинстве областей уже ожидается +13°...+17°, а на западе страны разогреет до летних +21°...+24°. Небольшие дожди в этот день ожидаются только на юго-востоке.

Новая рабочая неделя также начнется с теплой весенней погоды. На юге и юго-востоке пройдут дожди и температура тут будет +12°...+16°. На остальной территории будет +14°...+20°, а на западе - до +21°...+24°.

О том, что на выходных в Украине потеплеет, говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, уже 2-3 мая температура начнет повышаться, а ночные заморозки прекратятся. В Киеве на выходных тоже потеплеет, будет сухо и с солнечными прояснениями.

На следующей неделе, по словам Натальи Диденко, погода порадует еще сильнее.

Вас также могут заинтересовать новости: