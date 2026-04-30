Амелин заявил о 'координированной медийной атаке' на FirePoint на фоне сделки с ОАЭ

На данный момент нет публичной информации о подозрениях или обвинениях в адрес FirePoint, отмечает аналитик.

Директор Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил о признаках "управляемой медийной кампании" против оборонной компании FirePoint, которая, по его словам, обеспечивает значительную часть дальнобойных ударов Украины. Об этом он написал в своем посте.

По оценке Амелина, волна публикаций против производителя, известного ракетой "Фламинго" и БПЛА FP-1, выглядит скоординированной и возникла без публично подтвержденных юридических оснований. "Последние несколько часов наблюдаю активную медийную кампанию… Как настоящий параноик, я не мог пропустить этот управляемый шквал новостей", – отметил он.

Отдельно он обратил внимание на заявление общественного совета при Минобороны о возможной "национализации" компании. "Прямая цитата: "общество получило неверифицированные, но весомые свидетельства". Неверифицированные", – подчеркнул Амелин, поставив под сомнение обоснованность таких утверждений.

Аналитик подчеркнул, что на данный момент отсутствует публичная информация о подозрениях или обвинениях против FirePoint. "Нет документа – нет обвинения. Что является основой таких заявлений?" – отметил он, добавив, что, несмотря на это, информационный резонанс уже сформирован.

Амелин также связывает информационное давление с возможной крупной инвестиционной сделкой. "EDGE Group планирует приобрести 30% акций Fire Point за $760 млн при оценке компании в $2,5 млрд. Самая дорогая сделка в Украине с момента приватизации Криворожстали", – заявил он.

По его мнению, потенциальное партнерство могло бы создать "синергию финансов арабского мира и технологической мощности украинской компании", что повлияло бы на глобальный рынок оборонных контрактов.

Амелин предупредил о рисках для Украины в случае эскалации ситуации вокруг компании. "Теперь кто-то проиграет: Украина, которую в мире прославляют "неподтвержденными" коррупционными скандалами. Любые действия – национализация или арест – с ведущей оборонной кампанией во время войны вряд ли нас укрепят. А вот врагу помогут. Украинский ОПК увеличил объемы производства с 2022 по 2026 год в 15 раз. Привлечено уже более $200 млн прямых инвестиций. Подобные "неподтвержденные" истории заставляют многих инвесторов "поставить на паузу", – написал он.

Он также подчеркнул необходимость соблюдения юридических процедур: "Обвинения должны звучать не с YouTube, а от официальных органов с вручением подозрений. И даже тогда только суд может поставить точку".

В заключение Амелин призвал к критическому мышлению и осторожности в оценках. "Пока нет вердикта суда – не стоит поддерживать то, чего могут хотеть враг и оппоненты украинского ОПК", – подытожил он.

