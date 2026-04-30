Многие считают, что главный вызов для Украины – это коррупция. А я считаю, что коррупцию лечат не проповедями и не отрубанием рук или голов, а прежде всего созданием прозрачных институтов и обеспечением экономической свободы.

Вместо этого я вижу пять больших ценностных (морально-этических или духовных, другими словами) вызовов, которые стоят перед нами.

Первый такой вызов – единство. Потенциальных расколов у нас очень много: восток – запад, воевал – не воевал, ВПЛ – не ВПЛ, уехал – не уехал, украинский – русский в быту… Да и традиционные разрывы между богатыми и бедными, лучше и хуже образованными и т. д. только усилились. Добавьте к этому самый большой реальный разрыв на основе политических симпатий.

Эти разрывы могут разорвать страну на куски, а наш враг именно сюда вкладывает гигантские усилия (а в случае временного перемирия большая часть вражеского военного бюджета пойдет именно сюда).

Удержать общество вместе, в едином целом – огромный, самый большой ценностный вызов.

В то же время единство имеет свои пределы. Должны ли мы объединяться с теми, кто обкрадывает государство и армию? С теми, кто напрямую работает на врага? С теми, кто сознательно распространяет вражескую пропаганду или самодельные нарративы, ведущие к поражению? Любое "мы" имеет границы, и правильно их установить – самый большой ценностный вызов.

Второй важнейший ценностный вызов – человекоцентричность. Наше постколониальное государство не способно его проявить, и этому мы должны его научить, потому что больше некому.

Прежде всего это касается самой болезненной точки нашего времени – прав военнослужащих. Самая заслуженная и героическая часть общества имеет меньше всего прав по сравнению с гражданскими. Так продолжаться не может, потому что это нас разрушит. Не лучше ситуация с другими незащищенными категориями граждан, но права военнослужащих являются наиболее насущной проблемой.

Очевидно, что человекоцентричность в отношениях между государством и гражданином этим не исчерпывается. Об этой проблеме нужно говорить на всех площадках, пока не найдем и не воплотим самые необходимые решения. А времени мало, мы живем на заемное время.

Третий вызов – государственное строительство. Странным образом те, кто работает на государство, также стали ущемленными в гражданских правах. А в придачу они считаются в обществе изгоями.

И все, что связано с государством, имеет привкус нечистого и постыдного. Откуда это берется, понятно – у нас веками государство было не своим, чужим, захватническим, оккупационным, от него нужно было прятаться и держаться подальше. Но ведь теперь у нас государство украинское, а отношение осталось прежним.

Продолжая в том же духе, мы рискуем потерять государство. Ведь кто не строит свое, тот в конце концов будет обречен работать на чужое. Нам нужно изменить это отношение, чтобы сделать возможным приход на государственную службу достойных и профессиональных людей.

Четвертый вызов – мировое украинство. Вернуться точно не все. Можно их отрезать и объявить предателями. Но стоит поступить наоборот: объявить частью великого мирового украинства, призывать оставаться украинцами и украинками с помощью украинских организаций, движений, церквей, школ, украинского языка в быту, украинской культуры (а для этого нужно периодически приезжать, чтобы насыщаться ею), вовлеченности в украинские интересы…

Украинцы сегодня являются мировой нацией, вносящей большой вклад в прогресс и культуру человечества, и нам нужно признать это и научиться использовать, где-то копируя чей-то успешный опыт, а где-то изобретая свой.

Пятый вызов, последний, но не менее масштабный. Приближается наша победа (подождите, не бросайте в меня помидоры, дослушайте до конца). Так или иначе, мы выстояли, а Россия рушится, пусть этот процесс еще несет в себе риски нашего поражения (в том числе описанные выше) и растягивается на длительное время. Но я хочу сказать о другом. Россия привыкла все свои поражения объявлять победами. А мы, напротив, привыкли считать свои победы поражениями, потому что они не идеальны, потому что они не так безупречны, как мы стремились.

Поэтому, когда Украина одержит победу, наш враг сделает все возможное, чтобы убедить нас, что это наше поражение, и мы сами будем готовы в этом убедиться и помочь другим поверить.

И тогда радость победы обернется горечью, и это способно разорвать нас на куски и лишить будущего. Нам уже сегодня нужно готовиться к будущей победе так же, как и осознавать возможность поражения. Нам нужно быть готовыми к будущему, иначе страх перед будущим нас разрушит.

Каждый из этих вызовов можно расписать подробнее, но я отмечу лишь главную причину этих бедствий и главное лекарство от них.

Главная причина этих бедствий – колониальная травма. Расколы в обществе, подозрения и ненависть между людьми, враждебность государства к человеку, а человека к государству, отчаяние и комплекс жертвы являются последствиями колониальной травмы, веков безгосударственности и геноцида ХХ века.

Главное лекарство – диалог. Не молчать, говорить об этих вызовах. Сначала наедине с собой, затем – с другими людьми, близкими и единомышленниками, а впоследствии – с незнакомыми и инакомыслящими. Связывая нитями диалогов различные слои общества, социальные группы и регионы, и одновременно перевязывая ими наши старые и новые раны. Это – задача духовных пастырей, общественных активистов, журналистов, художников, лидеров общин, членов различных сообществ, каждого и каждой из нас.