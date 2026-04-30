YouTube сделал 'подарок' пользователям: платная функция стала бесплатной

Платформа начала глобальное развертывание функции "картинка-в-картинке" для всех пользователей по всему миру.

YouTube официально сделал режим "картинка-в-картинке" (PiP) бесплатным для всех пользователей. В последние годы эта функция была доступна только с Premium-подпиской, но теперь вернется всем, говорится на сайте Google.

С помощью этой функции можно свернуть приложение YouTube на телефоне, и оно продолжит проигрываться в небольшом перемещаемом окне на экране. Речь идет о "стандартных роликах, не связанных с музыкой": интервью, шоу, обзоры и так далее.

Развертывание уже началось и будет происходить постепенно – в течение ближайших месяцев функция станет доступна всем пользователям. Фоновый режим (только звук с заблокированным экраном) пока остается только для платных подписчиков.

Видео дня

Ранее в этом месяце YouTube разрешил пользователям отключить шортсы насовсем. В настройках приложения появилась возможность выставить дневной лимит в 0 минут, полностью убрав короткие ролики из ленты.

Еще раньше в YouTube появился ИИ-⁠дубляж с под­держкой украинского языка. Чтобы поменять язык аудио, нужно нажать на шестеренку в плеере и выбрать пункт "Звуковая дорожка".

Меж тем Instagram запустил новое приложение Instants – отдельный сервис для обмена "исчезающими" фотографиями и видео, который во многом повторяет концепцию Snapchat.

УНИАН рассказывал, стоит ли принимать или отклонять cookies на сайтах. Этот баннер стал привычной частью интернета, но многие до сих пор не понимают, что именно стоит за этим выбором и как он влияет на конфиденциальность.

