Израильский импортер отказался от судна с похищенным украинским зерном, - СМИ

Судну придется искать другой порт для разгрузки.

Израильский импортер отказался разгружать похищенное в Украине зерно из-за риска попасть под санкции.

Как пишет newsru.co.il, компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерновых в Израиль, отказался от судна с украденным украинским зерном, которое было доставлено в порт Хайфы.

Сообщается, что в компании уведомили поставщика, что ему придется искать другой порт для разгрузки.

Как пишет СМИ, израильские импортеры опасаются попасть под европейские санкции и обвиняют правительство в отсутствии помощи и информационного сопровождения.

Скандал с украинским зерном в Израиле

Ранее стало известно, что Израиль принял российское судно Panormitis, на котором находилось более 6 тысяч тонн пшеницы и 19 тысяч тонн ячменя. По данным СМИ, это зерно было вывезено оккупантами из Украины.

На фоне этого Украина уже вызвала посла Израиля и вручила ему ноту протеста.

Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что покупка украденного Россией зерна не может быть чистым бизнесом. Он также заявил, что власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны.

Также СМИ писали, что Европейский Союз обратился к Израилю по поводу российского судна с украденным из Украины зерном и рассматривает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц, которые помогали России в этой незаконной торговле.

