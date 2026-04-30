Цены на медь резко упали за пять дней: сколько стоит металл теперь

На металл давит затянувшееся противостояние между США и Ираном.

Цены на медь в четверг, 30 апреля, выросли вслед за большинством промышленных металлов. Производственная активность в Китае продемонстрировала рост, несмотря на сбои в поставках и рост затрат на сырье из-за войны на Ближнем Востоке.

Издание Bloomberg пишет, что металл дешевел в течение последних пяти сессий, поскольку затянувшееся противостояние между США и Ираном нарушило поставки энергоресурсов через Ормузский пролив, что привело к росту инфляции и угрожало глобальному росту. 29 апреля американский президент Дональд Трамп дал понять, что США будут продолжать морскую блокаду иранских портов, пытаясь перекрыть экспорт нефти из Тегерана и заставить его вернуться за стол переговоров.

"Цены на медь находятся под давлением макроэкономических факторов", – говорится в сообщении Chaos Ternary Futures Co.

Брокерская компания призвала к осторожному позиционированию по этому металлу в преддверии длительных выходных в честь Дня труда в Китае, который отмечается 1 мая, из-за "неконтролируемых" геополитических рисков, связанных с войной.

По состоянию на 5:40 утра по киевскому времени цена на медь на Лондонской бирже металлов достигла отметки в 13 070 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 13,07 доллара.

27 апреля цены на никель поднялись до максимального дневного уровня за почти два года на фоне сокращения квот на добычу в Индонезии и глобального дефицита серы.

При этом 29 апреля цены на медь выросли, потому что некоторые покупатели в Китае пополняли запасы в преддверии длительных выходных.

