ПриватБанк снизил цену на евро: актуальный курс валют на четверг

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 30 апреля, остался на прежнем уровне и составляет 44,30 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,70 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в четверг подешевел на 19 копеек и составляет 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 27 копеек – до 51,81 гривни.

Нацбанк установил на 30 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,58 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 8 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня не изменился и составляет 44,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 52 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,20 гривни за евро.

