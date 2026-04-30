Дроны атаковали нефтяные объекты в Перми, в городе объявляли химическую опасность

Российские власти заявляют, что якобы просто проверяли работоспособность системы оповещения.

Утром российскую Пермь атаковали дроны, местные жители сообщали о взрывах, в городе несколько раз звучали сирены воздушной тревоги, а также объявляли предупреждения о химической опасности.

Тг-каналы пишут, что беспилотники второй раз подряд ударили по станции приема и перекачки нефтепровода "Транснефти" в Перми и нефтеперерабатывающему предприятию "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС).

Тг-канал Astra писал, что в Перми произошел взрыв на земле – после этого из громкоговорителей прозвучало предупреждение об аварии с "выбросом опасного вещества".

В обращении жителям рекомендовалось не выходить на улицу, закрыть окна и вытяжки и пить только кипяченую воду.

Тем временем российские власти заявляют, что просто проверяли работоспособность системы "Химическая опасность" в момент атаки, а реальной угрозы якобы нет.

"Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет", - написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В Роспотребнадзоре в ответ на вопрос о контроле качества воздуха заявили, что "замеры проводились периодически" и превышений нормативов якобы нет.

Тем временем на фото и видео очевидцев видно, как над городом встает огромный белый гриб. В Перми объявили эвакуацию учеников школ, также отменены занятия в местных вузах.

Удары по Перми

В ночь на 29 апреля дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию, которая находится возле города Пермь. Объект расположен в более чем в 1500 км от Украины.

После ударов, вероятно, загорелась линейная производственно-диспетчерская станция – ключевой узел системы "Транснафты", отвечающий за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам.

На спутниковых снимках видно, что огонь охватил сразу два резервуара с топливом.

