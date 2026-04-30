'Алтарник Путина' наконец-то попал под прицел Украины, - The Telegraph

Российскому патриарху Кириллу с помощью Орбана удалось избежать санкций Евросоюза, но теперь Украина может не упустить шанс включить его в санкционный список.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл, который назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину "священной войной", более 10 лет является занозой в боку Украины и Европы.

Он является одним из наиболее заметных сторонников российской агрессии против Украины и все же Евросоюзу так и не удалось ввести против него санкции, пишет The Telegraph. Отмечается, что около 14 попыток Брюсселя включить российского религиозного деятеля в санкционные списки были заблокированы правительством Венгрии.

Но теперь Украина считает, что уход от власти Виктора Орбана предоставляет новую возможность применить к Кириллу карательные меры за поддержку войны.

Владислав Власюк, украинский комиссар по санкционной политике, заявил The Telegraph: "Это один из вопросов, который я собираюсь подробно рассмотреть – олигархи и патриархи, которые долгое время отсутствовали в списке из-за влиятельных сторонников, в том числе правительственных. Этот вопрос следует пересмотреть".

Кто такой Кирилл на самом деле

Кирилл - бывший агент КГБ и давний сторонник российского диктатора Владимира Путина. Он называл диссидентов "предателями родины". Именно Кирилл высылал или отстранял от должности российских священников, которые выступали против войны в Украине или продолжали общаться с российскими оппозиционными деятелями.

Позиция Кирилла по поводу войны против Украине привела к тому, что покойный Папа Франциск в 2022 году назвал его "алтарником Путина".

Что еще сделал Кирилл

В начале полномасштабного вторжения он возродил структуры военного духовенства, которые были упразднены более века назад, и назначил главного военного священника для надзора за церковной деятельностью российских войск, воюющих в Украине, написало издание.

В ноябре 2025 года он даже заявлял, что российские солдаты, воюющие против украинцев, не нарушают шестую заповедь Библии: "Не убей".

Помимо этого, Русскую православную церковь под руководством ужеКирилла давно обвиняют в пропаганде и шпионаже в пользу Кремля.

Промыслы РПЦ за рубежом

В Норвегии молитвенный дом Серейде, расположенный с видом на военно-морскую базу Хааконсверн в Бергене, был приобретен русской православной общиной в 2017 году. Тогда официальные лица предупреждали, что Москва может использовать его для подавления сигналов, управления беспилотниками и картографирования местности.

А в шведском городе Вестерос в 2023 году недалеко от стратегически важного аэропорта была построена церковь, патрулируемая собаками и окруженная забором и камерами, которая позже была названа шведской разведкой как потенциальная платформа для шпионажа. Священник, возглавляющий церковь, получил медаль главной гражданской внешней разведки России.

Попытки включить Кирилла в санкционный список

Именно из-за поддержки Кириллом войны Еврокомиссия предложила включить его в список сторонников Путина в рамках шестого пакета санкций ЕС против Москвы весной 2022 года. Но Венгрия наложила вето на пакет санкций и удерживала его пока Кирилла не исключено из него.

Этот запрет сохранялся в течение 14 последующих пакетов антироссийских санкций, прежде чем Брюссель и вовсе отказался от планов включить его в список.

Однако Кирилл фигурирует в санкционных списках не менее 7 стран, включая Великобританию, Канаду, Украину, Австралию и ряд государств-членов ЕС, которые в одностороннем порядке приняли меры против него.

