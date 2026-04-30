Сасанчин рассказал, когда в последний раз видел дочь после развода с женой

Украинский певец и победитель вокального шоу "Голос страны" Роман Сасанчин рассказал о разводе и о том, когда в последний раз виделся с дочерью.

Не секрет, что в прошлом году Роман и Иванна объявили о завершении своих отношений. Пара была вместе около шести лет и имеет общую 4-летнюю дочь Элизабет. О причине развода артист рассказал в проекте "Наедине с Гламуром" так:

"Мы взрослые люди, и так бывает – решили сознательно не выносить сор из избы. У обоих были разные ошибки. Поэтому решили, что не стоит дальше тратить время. Ведь ждать худшего – от конфликтов до ненависти – не нужно. Вовремя разошлись. Несмотря на тяжелый моральный период, сейчас мы отлично общаемся по поводу ребенка: материальных вопросов, звонков, здоровья и т. д. Ей нужно внимание обоих родителей. Было бы плохо, если бы у нас были конфликты и ребенок это видел".

К слову, сейчас бывшая жена Романа с дочерью живет в Польше. Но певец признался, когда планирует увидеться с малышкой.

"Последний раз виделись, когда она уезжала за границу. С лета прошлого года не видел Элизу. Не потому, что ее не хотят привозить, а из-за документов. Сейчас все должно решиться, и уже летом буду ждать дочку", – добавил Сасанчин.

