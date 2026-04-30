Если 'Шахед' вышел из области – это плохо: в Украине изменили логику борьбы с дронами

По словам Елизарова, в малых ПВО, борющихся с "шахедами", не хватает структурированности и системности.

Концепция отношения к "Шахедам", которые перелетают между областями, была изменена, поэтому теперь ведется контроль, сколько их вошло и сколько вышло. Об этом в интервью "Украинской правде" сказал Павел Елизаров, заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

"Раньше в областях считалось так: если они пролетели мимо меня и не ударили по моей области – слава Богу, утром меня никто не будет ругать. Сейчас модель другая: "Шахеды" вошли и вышли. Если вышли – это плохо. Вышли – почему? Потому что теперь есть контроль: сколько вошло, сколько вышло", – рассказал Елизаров.

Видео дня

Кроме того, были проанализированы все радиолокационные поля. По его словам, иногда группы или те, кто отвечал за радары, принимали решения по собственному усмотрению: мол, "я хочу стоять вот там, потому что мне там нравится".

"Сейчас это более упорядочено: радары стоят по определенной логике и перемещаются в зависимости от того, что было во время предыдущего прилета. Постоянно идет анализ ошибок", – подчеркнул заместитель командующего.

Дроны-перехватчики

На вопрос о том, является ли главным орудием для сбивания "Шахедов" в настоящее время наши дроны-перехватчики, он отметил, что больше верит в ракеты малой дальности.

"На самом деле сказать, что существует какое-то одно универсальное решение – нет. Есть разные компоненты. МВГ никто не отменял. Дроны-перехватчики тоже имеют право на жизнь – это действительно довольно эффективное и экономичное решение", – сказал Елизаров.

Он добавил, что сейчас дроны-перехватчики уже развивают скорость до 700 километров в час. Они эволюционируют так же быстро, как и дроны, которые нас атакуют, фактически превращаясь по своим характеристикам в крылатые ракеты.

Проблема украинской ПВО

Также на вопрос о том, в чем сейчас главная проблема украинской противовоздушной обороны, заместитель командующего Воздушными силами отметил, что нашу ПВО стоит как минимум разделить на две составляющие.

Первая – это "большая ПВО", и у нас есть квалифицированные люди со специальным образованием, которое, "придя добровольцем в 2022 году, получить невозможно".

"А в малой ПВО, которая борется с "Шахедами", не хватает структурированности и системности. И именно здесь нам придется навести порядок", – подчеркнул Елизаров.

По его словам, есть проблема с "эффективными людьми". "Сейчас ключевой вопрос – это формирование команды качественных людей", – сказал представитель ВВС ВСУ.

Вражеские дроны залетают все глубже

Как сообщал УНИАН, ранее Сергей "Флеш" Бескрестнов, советник министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, заявил, что российские ударные дроны, оснащенные МЭШ-модемами, все глубже пролетают в украинский тыл.

По его словам, в настоящее время зона действия управляемых "Шахедов" с севера достигает Киева, с запада – Полтавы, а с юга – Днепра, Кривого Рога, Одессы и Николаева.

Вас также могут заинтересовать новости: