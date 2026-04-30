Путин предлагал США помощь в отношении Ирана: Трамп напомнил ему об Украине

Президент США настаивает на том, что Путину следует сначала сосредоточиться на завершении войны против Украины.

Президент США Дональд Трампзаявил, что во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным призвал его в первую очередь работать над прекращением войны против Украины, а не над инициативами по Ирану, передает "Радио Свобода".

По словам Трампа, Путин предлагал варианты решения вопроса с обогащенным ураном Ирана – ключевой темы потенциального соглашения между Вашингтоном и Тегераном. В то же время президент США подчеркнул, что ожидает от Кремля первоочередных шагов для завершения войны.

"Я сказал: "Я бы гораздо больше хотел, чтобы вы были вовлечены в прекращение войны с Украиной". Я сказал, что прежде чем вы мне поможете, я хочу прекратить вашу войну", – пересказал Трамп содержание разговора с Путиным 29 апреля.

Трамп подтвердил свою жесткую позицию: любое соглашение с Тегераном возможно только при условии полного отказа от ядерного оружия и передачи запасов обогащенного урана. В Иране настаивают, что их ядерная программа носит исключительно гражданский характер, и отказываются от таких требований.

В Кремле, со своей стороны, предостерегли от возможных военных действий США и Израиля против Ирана. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил о "губительных последствиях" такого сценария для всего мира.

Перемирие 9 мая – что известно

Напомним, вчера Трамп также заявил журналистам в Белом доме, что идея кратковременного прекращения огня в войне России против Украины принадлежит ему. В то же время в Кремле утверждают, что инициатором перемирия до 9 мая был сам Путин.

Предыдущие попытки перемирия, в частности на Пасху, не дали результата: стороны обменивались обвинениями в нарушениях. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что ВСУ будут действовать "зеркально" в ответ на действия России.

