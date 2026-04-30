Заморозки идут прочь: синоптик Диденко сообщила о потеплении до +20°

В Киеве также ожидается повышение температуры уже в ближайшие дни.

Долгожданное потепление в Украине уже на пороге. Вскоре температура поднимется до +20, а ночные заморозки отступят. Такой прогноз на своей странице в Facebook обнародовала известная синоптик Наталья Диденко.

"2-3 мая начнет теплеть и неприятные заморозки отступят!" – порадовала она прогнозом.

Ожидается, что дневная температура составит +11...+16 градусов, а на Волыни и в Ровенской области в воскресенье нагреется до +17...+20.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня еще пройдет небольшой дождь и будет прохладно, +8...+10 градусов.

1 мая в столице будет еще переходным днем от холода к теплу.

"А вот 2-3 мая тепло уже станет более смелым, да и осадки вряд ли осмелятся помешать нам насладиться наконец хотя бы робким, но многообещающим теплом – на выходных ожидается сухая погода с солнечными прояснениями", – говорит Наталья Диденко.

По ее словам, на следующей неделе погода порадует украинцев еще больше.

Ранее Наталья Диденко сообщала, что в субботу-воскресенье в Украине потеплеет до +12...+16 градусов, однако есть нюанс. В воскресенье, 3 мая, в южной части Украины пройдут дожди и снова похолодает до +8...+11 градусов.

