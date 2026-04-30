Украинские производители дронов рвутся к стандартам НАТО, - BI

Украинские оборонные стартапы ускоряют интеграцию в НАТО и готовятся к выходу на международные рынки вооружений.

Украинские производители вооружений активизируют усилия по соответствию стандартам НАТО, открывая путь к экспорту и совместному производству с западными партнерами. В этом им помогает киевский акселератор Defence Builder, который работает со стартапами оборонной отрасли.

По данным Business Insider, программа акселерации обучает украинские компании требованиям сертификации Альянса, бизнес-процессам и построению цепочек поставок, необходимых для выхода на международные рынки.

Генеральный директор Defence Builder Лине Риндвиг подчеркнула, что Украина переходит от "режима выживания" к долгосрочному планированию: "Мы должны готовиться к длительной войне, и это связано со стандартами".

Акселератор, запущенный в 2024 году, помогает стартапам пройти четырехмесячную подготовку к инвестициям и масштабированию. Изначально его целью было обеспечить украинских военных новыми решениями, однако со временем фокус расширился на международные рынки.

Резкий рост оборонной индустрии

После начала полномасштабного вторжения России оборонный сектор Украины демонстрирует стремительный рост. Если до 2022 года существовало менее 10 специализированных компаний, то сейчас их более 1500. Значительная часть из них работает над беспилотниками, роботизированными системами и средствами связи.

В НАТО уже высоко оценили способность Украины быстро разрабатывать и адаптировать военные технологии, подчеркивая, что западным странам стоит перенимать этот опыт.

Спрос растет из-за новых конфликтов

Интерес к украинским оборонным технологиям существенно вырос на фоне войны в Иране, которая обострила потребность в системах борьбы с беспилотниками. Особый интерес проявляют страны Ближнего Востока, что стимулирует и европейские государства активнее рассматривать сотрудничество с украинскими производителями.

По словам Риндвига, в Европе растут опасения, что государства Персидского залива первыми заключат выгодные контракты с украинскими компаниями.

Экспортные ограничения могут ослабнуть

После 2022 года Украина ограничила экспорт вооружений, сосредоточившись на собственных потребностях. В то же время сейчас эти правила постепенно пересматриваются на фоне глобального спроса на украинские дроны и системы противодействия беспилотникам.

Акселератор готовит стартапы к моменту, когда экспорт будет полностью открыт – чтобы компании могли сразу выходить на международные рынки.

Соучредитель производителя дронов Bunter Aerospace Богдан Сас подчеркнул, что будущее отрасли зависит от сотрудничества с Западом: "Оборонный рынок Украины будет процветать только при условии тесного взаимодействия с западными компаниями и правительствами".

Ожидается, что деятельность Defence Builder будет способствовать появлению новых совместных предприятий в Европе и росту закупок украинских технологий за рубежом.

Развитие сферы дронов – главные новости

Как сообщал УНИАН, Украина заключила 10-летние соглашения о поставках дронов уже с тремя странами Ближнего Востока – Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. По его словам, на продукцию Украины уже поступили запросы от 11 стран – не только Ближнего Востока, но и Кавказа.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в целом планируется заключить не менее 10 различных договоров об экспорте определенных образцов украинского оружия. По словам президента, морские дроны Magura V.5 и Sea Baby также входят в "дроновое соглашение".

Reuters пишет, что Зеленский смог превратить опыт своей страны в сфере применения беспилотников в серию успешных дипломатических соглашений во время визитов на Ближний Восток и в Европу. Таким образом Украина использует военные достижения для укрепления своего дипломатического влияния.

