Земная кора 'провисает' под Турцией: ученые наконец-то нашли причину

Спутниковые данные показали захватывающее геологическое явление под Центрально-Анатолийским плато - бассейном Конья - там земная кора "провисает".

Это геологическое чудо годами не давало покоя ученым, побуждая к дальнейшим исследованиям его причин, пишет Earth. Они никак не могли понять, как регион, который поднимается, может одновременно иметь центр, который опускается.

Группа ученых-геологов из Университета Торонто под руководством Джулии Андерсен попыталась ответить на этот вопрос. В частности, ученые объединили спутниковые измерения с другими типами данных о Земле, чтобы понять, что происходит с земной корой под Центрально-Анатолийским плато. Объединив эти данные, можно связать движение поверхности с тем, что находится на глубине десятков километров.

"Изучая спутниковые данные, мы наблюдали круговую структуру в бассейне Конья, где происходит проседание земной коры или углубление бассейна", - объяснила Андерсен.

Основы тектоники плит

Дело в том, что центральная Турция расположена в сложной зоне, где большие тектонические плиты давят, скользят и перестраиваются. Эти движения плит важны, но они автоматически не объясняют, почему круглая впадина может опускаться в регионе, который поднимается.

Что на самом деле происходит

Части нижней литосферы могут стать необычайно плотными и когда это происходит, гравитация может тянуть этот тяжелый материал вниз, пока он не отделится и не опустится в мантию.

Это оседание изменяет баланс сил в горной породе. Поверхность может провисать над тяжелым опускающимся материалом, образуя котлован. Позже, если плотная часть отделится и опустится еще ниже, поверхность может подняться, потому что на ней больше не будет дополнительного веса.

"Результаты показывают, что эти крупные тектонические события связаны между собой, и одно литосферное "капельное" движение может спровоцировать множество дальнейших процессов глубоко внутри планеты", - отметила Андерсен.

"По мере утолщения литосферы и ее оседания под регионом, на поверхности образовался бассейн, который позже поднялся, когда нижний слой литосферы отделился и погрузился в более глубокие слои мантии", - рассказал соавтор исследования Рассел Пыскливец.

"Теперь мы видим, что этот процесс не является разовым тектоническим событием, и что первоначальное оседание, по-видимому, породило последующие дочерние события в других частях региона, что привело к любопытному быстрому оседанию Коньянской котловины в пределах постоянно поднимающегося плато Турции", - объяснил происходящее ученый.

Недавно сообщалось, что ученые нашли янтарь подо льдами Антарктиды. Специалисты объяснили, что значит эта находка и почему это так важно. Они отметили, что скрытый подо льдом Антарктиды фрагмент янтаря намекает на существование древних лесов там, где их быть не должно.

Вас также могут заинтересовать новости: