'Интерпайп' уплатил 1,2 млрд грн налогов в 1 квартале 2026 года

Этот объем налоговых отчислений почти равен аналогичному показателю прошлого года.

Украинская промышленная компания "Интерпайп" в 1 квартале 2026 года перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды примерно 1,2 млрд грн. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, этот объем налоговых отчислений почти равен аналогичному показателю прошлого года.

По данным компании, отчисления в государственный бюджет составили около 889 млн грн, в местные бюджеты – 182 млн грн. Еще 159 млн грн компания перечислила в качестве ЕСВ.

"Несмотря на тяжелый зимний период, компания сохранила объемы отчислений налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Этот пример в очередной раз доказывает, что государству выгодна переработка сырья внутри страны, которая обеспечивает экспорт продукции с большой добавленной стоимостью", – говорит Сергей Кузьменко, директор по экономике и финансам "Интерпайпа".

По его словам, очень важно, что "Интерпайп" продолжает работать в городе-герое Никополе и поддерживать общины прифронтовых территорий, а Патронатная служба компании имеет возможность системно обеспечивать всем необходимым почти 1100 сотрудников, служащих в различных подразделениях Сил обороны Украины.

"Интерпайп" – это украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 70 стран мира через сеть торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2025 году "Интерпайп" реализовал 470 тыс. т трубной продукции и 89 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожной продукции осуществляется под брендом KLW.

Общая численность сотрудников "Интерпайпа" составляет около 9,5 тыс. Численность работников, служащих в рядах ВСУ или других силовых структур, составляет 1150 человек.

В 2025 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,566 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.